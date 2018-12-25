MDOB, 'Şekeronya' müzikalini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), şef Murat Cem Orhan yönetimindeki 'Şekeronya' adlı çocuk müzikalinin prömiyerini sahneleyecek.

MDOB, 2018-2019 sanat sezonunun çocuk müzikalleri repertuvarını zenginleştirmeye devam ediyor. Sezona, 'Kitap Kurdu ile Can Haylazlara Karşı' çocuk müzikali ile başlayan MDOB, 'Şekeronya' eseriyle repertuvarına bir yenisini daha ekliyor. Müziklerini Murat Cem Orhan'ın yaptığı, librettosu N. Zeynep Ergüven'e ait olan eseri Süleyman Tekin yönetiyor. Koreografisini Berna Turhan İleri'nin, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Kurtdere'nin, ışık tasarımını Barış Arslan'ın ve video projeksiyonu Umut Sinan Özdemir'in yaptığı eser, 27 Aralık Perşembe günü saat 10.30'da sahnelenecek.

Eserin konusu ise şöyle; "Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak, evinden kaçar ve eski bir evin bahçesindeki sarmaşıklara dolanır. Bahçeye gelen Zeytin ve Tombiş'ten yardım isteyen Fırıldak, sarmaşıklardan onların yardımıyla kurtulunca önce onlarla dalga geçer fakat hemen ardından aklına bir fikir gelir. Şekeronya'ya, bir diğer adı 'Masal Ülkesi'ne dönmesi bu çocuklar sayesinde olacaktır. Fırıldak, okuluna gitmediğinden okuma yazma öğrenememiştir. Şekeronya'ya giriş ancak kitaplar ile mümkündür. Pastadan evlerin, çikolatadan nehirlerin, konuşan hayvanların olduğu ve tüm masal kahramanlarının yaşadığı bu yer, çocuklar masal okuduğu sürece yaşamaktadır."