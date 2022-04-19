MDOB, "Şekeronya"yı sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), müzikli çocuk oyunu 'Şekeronya'yı sahneleyecek.

Müzikli çocuk oyunu 21 Nisan 2022 Perşembe saat 10.30'da, Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde minik izleyicilerin beğenisine sunulacak. Müziklerini Murat Cem Orhan'ın yaptığı, librettosu Nazlı Zeynep Ergüven'e ait olan eseri Süleyman Tekin yönetecekken, koreografisi Berna Turhan İleri'nin. Minik izleyicilerin merakla beklediği, önceki gösterimleri büyük ilgi gören eserin konusunda ise, "Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak evinden kaçar ve eski bir evin bahçesindeki sarmaşıklara dolanır. Bahçeye gelen Zeytin ve Tombiş' ten yardım isteyen Fırıldak, sarmaşıklardan onların yardımıyla kurtulunca önce onlarla dalga geçer fakat hemen ardından aklına bir fikir gelir. Şekeronya'ya bir diğer adı masal ülkesine dönmesi bu çocuklar sayesinde olacaktır. Şekeronya'ya giriş ancak kitaplar ile mümkündür. Pastadan evlerin, çikolatadan nehirlerin, konuşan hayvanların olduğu ve tüm masal kahramanlarının yaşadığı bu yer, çocuklar masal okuduğu sürece yaşamaktadır."

Eserde başlıca rolleri, Işıl Cavga Bölükbaşı, Mehmet Erkoç, Ayşin Alev Lal, Orhan Güllüler, Pınar Duygu Çınar, Kazım Erdem Özdemir, Ayşegül Devrim Dinçer, Ayşe Pınar Balay paylaşıyor.