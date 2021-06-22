MDOB, 'Yerelden Evrensele' eserini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), daha önce de sahneye konulan ve izleyicilerden büyük beğeni toplayan 'Yerelden Evrensele' adlı eseri sahneleyecek.

Mezitli Belediyesinin katkılarıyla 26 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Mezitli Amfi Tiyatro'da yeniden sahnelenecek olan eserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan, rejisörlüğünü Volkan Ersoy, rejisör yardımcılığını ise Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer Biçer üstlenecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi solistleri, orkestrası, balesi ve korosunun birlikte sahneleyeceği eserin solist sanatçıları Saliha Aktaş, Özlem Pamuk, Bülent Bezdüz, Mehmet Ali Tutar, Serkan Sevinç ve Talat Tolga Ergen'den oluşacak.

Mozart'tan Adnan Saygun'a, Beethoven'dan Neşet Ertaş'a müzik dehalarının eserlerinin yer alacağı gecede, türküler ve aryalar seslendirilecek.