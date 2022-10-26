MDOB'dan Cumhuriyet konseri

00'de opera sahnesinde 'Cumhuriyet Konseri' düzenliyor.

Cumhuriyetin 99. yılını coşkuyla kutlanacağı bugünlerde orkestra şefi Rustam Rahmedov'un yönetiminde, MDOB Orkestrası ve solistlerinin sahneleyeceği 'Cumhuriyet Konseri' izleyicilerini bekliyor. Konser programında Türkiye'de 7'den 70'e en sevilen şarkılardan oluşan müzik ziyafetinin solistleri Funda Uyanık, Mehlika Karadeniz Bilgin, Simge Büyükedes, Bülent Bezdüz, Mehmet Ali Tutar ve Hasan Berk izleyicilerle buluşacak.

Biletler internet üzerinden veya opera gişelerinden temin edilebilecek.