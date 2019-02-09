MDOB'dan Sevgililer Günü'nde unutulmaz film müzikleriyle ‘Sevgiliye Sürpriz' konseri

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde unutulmaz film müziklerinden oluşan bir seçkiyle ‘Sevgiliye Sürpriz' konseri verecek.

MDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, 14 Şubat 2019 Perşembe akşamı 'Film Müzikleri' konsepti ile 'Sevgiliye Sürpriz' konserini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Mersin Kültür Merkezi opera sahnesinde saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserin orkestra şefliğini Kerem Esemen, konsertmeisterliğini Marina Kvlividze yapacak. Konserde Casablanca, Pembe Panter, James Bond, Forest Gump, İyi Kötü Çirkin, Jurassic Park ve Yıldız Savaşları gibi dünyaca ünlü filmlerin müzikleri, senfonik orkestra düzenlemeleriyle dinleyicilerin beğenisine sunulacak.