MDTO ile KTTO arasında ‘Kardeş Oda' protokolü imzalandı

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) arasında ‘Kardeş Oda' protokolü imzalandı. MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, imzalanan protokolle başta deniz ticareti ve deniz turizmini geliştirmek üzere ortak projeler üreteceklerini, her iki bölgeyi ticari ve turistik açıdan birer cazibe merkezi haline getirebilecek çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

MDTO'dan yapılan açıklamaya göre, KTTO ile ‘Kardeş Oda' kapsamında ortak birçok çalışma hayata geçirilecek. Bu kapsamda, iki oda arasında protokol imzalandı. Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında elektronik ortamda gerçekleştirilen imza törenine, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ile iki odanın Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

İlk etapta Mavi Tur Projesi hayata geçirilecek

İmzalanan protokol ile taraflar arasında karşılıklı iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standardının artmasını sağlamak, ortak toplantılar, ortak projeler ve faaliyetler düzenlemek, deniz ticareti ve turizminin gelişmesinin yanında, sosyo-kültürel faaliyetlerde birlikte hareket etmek hedefleniyor. Protokol kapsamında ilk somut adım olarak Mersin ve Kuzey Kıbrıs arasında yat turizmini geliştirmek amacıyla Mavi Tur Projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışma yürütülmesi planlanıyor. Protokol, MDTO'nun imzaladığı ilk kardeş oda protokolü olması dolayısıyla ayrıca önem arz ediyor.

“KTTO'nun denizcilik alanında imzaladığı ilk anlaşma”

İmza töreninde konuşan KTTO Başkanı Deniz, imzalanan protokolün KKTC ile Türkiye arasındaki bağların gücünü göstermesi açısından çok büyük önem taşıdığını belirterek, “Oluşturduğumuz en eski ve en güçlü bağlar Mersin üzerinden olmuştur ve olmaktadır. Denizcilerimiz ve iş insanlarımız bu bağların oluşturucusu ve devam ettiricisidir” dedi.

KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirecek ve bunun yine Mersin üzerinden hayata geçirilmesine katkı sağlayacak protokolün KTTO'nun denizcilik alanında imzaladığı ilk anlaşma olduğunu söyleyen Deniz, “Bu güzel adımı atmamıza olanak tanıyan Lokmanoğlu'na, MDTO yöneticilerine ve üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Deniz ticareti ve deniz turizmini geliştirmek amacıyla ortak projeler üreteceğiz”

KKTC'nin ticaret, turizm, eğitim açısından gerek Türkiye gerekse Mersin için her zaman önemli bir partner olduğunu vurgulayan Lokmanoğlu ise maruz kaldığı haksız izolasyonlardan kaynaklı olarak KKTC'nin bugün, ithalat ve ihracatının çok büyük bölümünü Mersin üzerinden ve özellikle denizyolu ile gerçekleştirdiğini vurguladı. Lokmanoğlu, “Ezeli kardeşlik bağlarımızın yanı sıra buradaki karşılıklı ihtiyaçtan hareketle yarım asrı aşan birikimi ile KKTC ekonomisine çok önemli katkılar sunan KTTO ile Türkiye'nin iki deniz ticaret odasından biri olarak ülkemiz denizciliğine hizmet eden Mersin Deniz Ticaret Odamız arasında imzalanan protokolün, her iki ülke ve her iki oda açısından faydalı olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Mersin denizcilik sektörünün temsilcileri olarak Kuzey Kıbrıs iş dünyası ile kurulan ortaklıkları değerli bulduklarını ifade eden Lokmanoğlu, atılan imzalarla başta deniz ticareti ve deniz turizmini geliştirmek amacıyla ortak projeler üreteceklerini; her iki bölgeyi ticari ve turistik açıdan birer cazibe merkezi haline getirebilecek çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Kardeş Oda protokolü, MDTO Başkanı Lokmanoğlu ve KTTO Başkanı Deniz tarafından imzalandı.