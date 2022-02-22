MDTO'dan yeni kitap: Karayipler'de Bir Türk Korsanı/Benden Denizci Olmaz

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), uzun yıllardır teknesiyle dünya denizlerinde dolaşan Nezih Kılınçkını tarafından kaleme alınan “Karayipler'de Bir Türk Korsanı/Benden Denizci Olmaz” adlı kitabı yayınladı.

MDTO'dan yapılan açıklamaya göre, Karayipler'de Bir Türk Korsanı/Benden Denizci Olmaz kitabı, uzun yıllar müzik sektöründe yapımcı/prodüktör olarak çalışan Nezih Kılıçkını'nın işyerini sattıktan sonra bir yelkenli tekne sahibi olması ile başlayan deniz serüvenini ve teknesi ile dünyayı dolaşmasını konu ediniyor. Kitapta, karayla bağını giderek koparan ve tamamen teknesinde yaşamaya başlayan Kılınçkını'nın acemi bir yelkenciden, dünyayı dolaşan usta bir denizciye dönüşme serüvenine tanıklık ediliyor.

Benden Denizci Olmaz adlı kitapta, denizcilik ya da yelkencilikle ilgili hiçbir bilgisi ve deneyimi olmayan Kılıçkını'nın satın aldığı tekne ile Türkiye kıyılarındaki seyirleri, Atlantik geçişi, Karayipler'deki tecrübeleri samimi ve nüktedan bir dille anlatılıyor. Yazarın, Mahayana adlı teknesiyle seyri sırasında tuttuğu notlardan oluşan kitapta ayrıca denizcilik/yelkencilik jargonunu bilmeyenlerin faydalanabileceği bir de sözlük bulunuyor.

“Dünya denizlerinde dolaşmak özgürlük ve bilgi arayışıdır”

Yayınlanan kitaba ilişkin değerlendirmelerini paylaşan MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, “Dünya denizlerinde dolaşmak özgürlük ve bilgi arayışıdır. Bu tutkunun peşinden gitmiş bir denizci olan Nezih Kılınçkını'na ait bu kitabın keyifle okunacağını düşünüyorum. Denize ilgi duyan ancak yelkencilik konusunda bilgi sahibi olmayanlar açısından da ilgi uyandırmasını umuyorum” dedi.

“Hayallerimin bir gün gerçekleşebileceğini düşünemezdim”

Yazar Kılınçkını ise kitabın kendisinde kalan nüshalarının engelli yelkenciler yararına kullanılacağını belirterek, “Çocukluktan beri dünyayı dolaşmak ile ilgili çok hayaller kurardım. Ama bir gün geldi kısmen de olsa hayalim gerçekleşti. Hayallerimin bir gün gerçekleşebileceğini düşünemezdim. Denizlerde yaşadığım maceraların kitaba dönüşerek gençliğe bir yol gösterici, bir ilham kaynağı olacağını ümit ederim. Kitabımın Mersin Deniz Ticaret Odasının desteği ile engelli sporculara katkı sağlayacak olmasından dolayı mutluyum” ifadelerini kullandı.

18 yıldır denizlerde

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Nezih Kılınçkını, uzun yıllar müzik yapımcısı olarak ticaret hayatının içinde yer alarak; Ruhi Su, Nazım Hikmet, Aşık Veysel gibi topluma mal olmuş değerlerin eserlerini yeniden Türk halkının dinletisine sundu. “Hem keyifli hem de kurtlar sofrası” olarak değerlendirdiği iş hayatında geçirdiği 25 yılın ardından hayallerine yelken açan Kılınçkını, uzak denizleri, farklı kültürleri, insan öykülerini 18 yıldır aralıksız deneyimliyor ve “yol”da olma duygusunu teknesi Mahayana'da sürdürüyor.