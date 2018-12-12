İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meclis Başkanı Yıldırım, şehit Emniyet Müdürünün cenaze törenine katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde korumalığını yapan şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin cenaze törenine katılmak üzere Mersin’e geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde korumalığını yapan şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenaze törenine katılmak üzere Mersin'e geldi.


Yıldırım, şehit Emniyet Müdürü için Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin babası emekli Emniyet Müdürü Ertuğrul Verdi'yi kucaklayarak metanet dileyen Yıldırım, daha sonra şehidin eşi Leyla ile kızı İrem Almira Verdi'ye başsağlığı dileklerinde bulundu. Meclis Başkanı Yıldırım'ın bu sırada oldukça duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.