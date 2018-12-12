Meclis Başkanı Yıldırım, şehit Emniyet Müdürünün cenaze törenine katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde korumalığını yapan şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenaze törenine katılmak üzere Mersin'e geldi.

Yıldırım, şehit Emniyet Müdürü için Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin babası emekli Emniyet Müdürü Ertuğrul Verdi'yi kucaklayarak metanet dileyen Yıldırım, daha sonra şehidin eşi Leyla ile kızı İrem Almira Verdi'ye başsağlığı dileklerinde bulundu. Meclis Başkanı Yıldırım'ın bu sırada oldukça duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.