Meclisten 73 yeni otobüs için onay çıktı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni alacakları 100 otobüsten 73'ü için genel bütçeden ulaşım bütçesine 110 milyon lira aktarılmasına ilişkin teklifine meclisten onay aldı. 73 otobüsün ihalesinin 10-15 gün içerisinde yapılacağını belirten Seçer, kalan 27 otobüs için de ocak ayında ihalenin ikinci aşamasını yapacaklarını söyledi. Seçer, belediye otobüslerinde çalışmayan klimalar için de soruşturma açılması talimatı verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ekim ayı olağan toplantı döneminin ikinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Toplantıda, komisyonlardan gelen 28, idareden gelen 3 ve gündem dışı 2 olmak üzere 33 madde görüşüldü.

Stratejik Plan oy birliğiyle kabul edildi

Meclis toplantısında ilk olarak komisyonlardan gelen raporlar ele alındı. İlk gündem maddesi olarak görüşülen ve bir önceki oturumda meclis üyelerinin talebi üzerine tüm komisyonlara havale edilen Stratejik Plan görüşüldü. 16 ihtisas komisyonunda da oy birliğiyle kabul edilerek meclise gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı, meclis üyelerinin de oy birliğiyle onaylandı.

Kiralık 19 sahil alanın protokolleri feshediliyor

Toplantıda, Mezitli'de 11, Erdemli'de 8 ve Silifke Susanoğlu'nda 1 olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Emlak'tan kiralanan toplam 19 sahil alanının protokollerinin feshedilerek Denizkızı Turizm A.Ş.'den teslim alınmasına ilişkin ilgili komisyonlardan gelen raporlar da geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Seçer, 6 aylık değerlendirme toplantısında konuyu gündeme getirmiş ve Mezitli'deki 11 alan için yıllık 850 bin 668 lira, Erdemli'deki 16 adet sahil alanından 8'i için yıllık 366 bin 164 lira, Silifke Susanoğlu'ndaki alan için ise yıllık 1 milyon 680 bin lira kira ödendiğini söylemişti. Buraların toplam yıllık kira bedelinin 2 milyon 897 bin lirayı bulduğunu belirten Seçer, söz konusu protokollerin iptali ile 1 milyon 300 bin liralık tasarruf hedeflediklerini ifade etmişti.

“Gereksiz yere kira ödemesi söz konusu. Paramızla rezil oluyoruz”

Komisyon raporunun oylanmasının ardından MHP Meclis Üyesi Mehmet Topkara'nın açıklama istemesi üzerine Başkan Seçer, “Yarama dokundun” diyerek, şunları söyledi:

“Bizden önceki dönemde Mezitli'den başlıyor Susanoğlu'na kadar sahilde birçok yerde Milli Emlak'tan kiralanmak suretiyle kıyıların kullanım hakkını almışız. Bunların birçoğu zaten işlevsel değil. Kiralanmış, bedel ödeniyor ama orada belediyenin herhangi bir yatırımı da yoktu, o bölgeler işletilmiyordu da. Gereksiz bir kira ödemesi söz konusu. Diğer taraftan bazı bölgelerde yine kiralanmış, ancak bizim açımızdan işletilmesi son derece zor. Hem belediyeye külfet getiriyor hem de bir sosyal sorumluluk olarak halka açık plajları işletme düşüncesinde de olsam çok daha farklı sorunları getiriyor bize. Bu sorunların çözümünde de yalnız kalıyoruz. Paramızla rezil oluyoruz. Bir diğer iptal edilen nokta da Susanoğlu'nda. Orada işletme devam edecek ama o dönemde Kaymakamlıkla bir anlaşmazlık söz konusu olmuş ve çok geniş bir alan kiralanmış. En çok kira bedeli ödediğimiz nokta orası. Bunları ortadan kaldırmak için bir düzenlemeye gidelim dedik. Yine plajları işletelim. Çok zor bir konu. İş yaparken en iyisini, en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan uzanamadığımız yere şapkamızı atarak hizmet olmaz. Bizim kendi tasarrufumuzda buraları işletmek; yasal olarak böyle bir zorunluluğumuz yok. Dolayısıyla bu inisiyatifi alırken de doğru işlem yapmak istiyoruz. Böyle bir düzenleme yaptık. Gelecek yıl için yine Susanoğlu, Kocahasanlı, Kumkuyu gibi plajlarımız işletilecek ama çok daha derli toplu olacağız ve giderlerimiz de azalacak. Buraları iade edeceğiz. Şu anda yazısı yazıldı. Meclis kararından sonra işlem başlayacak” dedi.

Emirler Ormanı ile ilgili de bilgi veren Seçer, “Bir proje yapılmış, 20 milyon lira civarında para harcanmış. Bu projeyi tamamlamak için 28 milyon lira ek paraya ihtiyacım var. Benim böyle bir param yok. Param da olsa bunu mantıklı görmediğim için, çok açık söylüyorum 20 milyondan vazgeçtik bir 28 daha vermemek için bu tip düzenlemeler de yapıyoruz. Orayı da iade ediyoruz. İsteyen kurumlar ilgilenebilir” diye konuştu.

73 otobüs alımı için ek ödenekten 110 milyon liraya onay

İdareden gelen 73 otobüs alımına ilişkin teklif de meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Toplu taşıma hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi ile vatandaş memnuniyetinin arttırılabilmesi amacıyla 73 adet 12 metrelik CNG (doğalgazlı otobüs) alımına ihtiyaç duyulduğu belirtilen teklifte, otobüslerin alınabilmesi için 2019 yılında edinilecek taşıtların (T1) cetveline eklenmesi talep edildi.

Teklifi direk oylamaya sunmak istediğini belirten Seçer, otobüs alımına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bizim yeni otobüs alma girişimimiz var. Ancak, 2019 bütçesine konmamış, doğaldır. Dolayısıyla biz ek ödenekten 110 milyon liralık bir ek ödeneği ilgili dairenin bütçesine aktarmak durumundayız. Bunun da T1 cetveline eklenmesiyle ilgili meclisin onayına ihtiyacımız var.”

Seçer daha sonra teklifi meclis üyelerinin onayına sundu. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

“Şu anda 73 otobüs için ihaleye çıkacağız. 27 otobüs için de ocak ayında ihalenin ikinci aşamasını yapacağız”

HDP'li Meclis Üyesi Bedriye Kuş'un, belediye otobüslerinin yetersizliği ve klimaların çalışmamasıyla ilgili halkın yoğun şikayetlerini dile getirdiği dilek ve temenniler bölümünde de açıklama yapan Seçer, otobüsler yetersiz olduğunu için yeni otobüs alımına yönelik düzenleme yaptıklarını dile getirdi. Seçer, “Az önce sizlerin de desteğiyle bir düzenleme yaptık. Genel bütçeden ulaşım bütçesine 110 milyon lira aktarım yaptık” dedi.

Ulaşım Dairesi başkanından 10-15 gün içerisinde ihaleye çıkılacağı bilgisini alan Seçer, “Bizim 100 otobüs alım kararımız var. Bütçe sorunlarımızdan dolayı, bir önceki yılın bütçesini kullandığımız için daha önce konmamış bunlar, şu anda 73 otobüs için ihaleye çıkacağız. Kalan 27 otobüs için de ocak ayında ihalenin ikinci aşamasını yapacağız” şeklinde konuştu.

Seçer'den klimalarla ilgili soruşturma talimatı

Klimaların çalışmamasına ilişkin de Seçer, “Otobüs şoförlerinin hala klimaların arızalı olduğunu söylemesi. Burada gerçekten ya bizim bir ihmalimiz var, klimalarımız arızalı ya da her zaman dertlendiğimiz gibi otobüs şoförleri bilinçli olarak bu klimaları açmıyorlar. Bunu bir ihbar kabul edelim” diyerek, bu konuda soruşturma yapılması talimatını verdi.

Seçer, Stratejik Planın oy birliğiyle kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, meclis üyelerine teşekkür etti.