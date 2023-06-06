Medetsiz'in zirvesinde Muzaffer Erol Gez'i andılar

Muzaffer Erol Gez Festivali çerçevesinde 524 metre rakımlı Medetsiz Tepesine tırmanış gerçekleştirdi.

Bu yıl 17.'si düzenlenen dağcılık festivalinde, henüz hayatta iken adına festival düzenlenen efsane dağcı Muzaffer Erol Gez, ölümünün 3. yıl dönümünde Türkiye'nin pek çok bölgesinden gelen dağcılar tarafından anıldı. Bolkarların en yüksek zirvesi olan 3524 metre rakımlı Medetsiz Tepesine başarılı bir tırmanış gerçekleştiren onlarca lisanslı dağcı,

zirveye direk dikerek bayrak çekti.

Mersin Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Fatih Sağnak, zirve yapan tüm kulüplerin flamalarının açıldığını belirterek, "Aynı zamanda depremde hayatını kaybetmiş olan dağcı dostlarımızı anmak için de 'depremi unutma' yazılı pankart ile 'kadına şiddete hayır” pankartları açıldı. Bu festivalimizde 28 Mayıs'ta 103. yıldönümü olan Kurtuluş Savaşında 44 köylünün bir tabur işgalci Fransız askerini bozguna uğrattığı Karboğazı kahramanlık olayını da andık. Festivale katılan tüm dağcılık kulüpleri ve katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederiz" dedi.