Mehmet Yıldırım'dan Bakan Elvan'a tebrik

Yılbor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı tebrik etti.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mersin Milletvekilimiz ve Plan Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, kentimizin ve bizlerin sorunlarına hakim, sanayicinin beklentilerini bilen bir isim" diyen Yıldırım, "Bakanımızın yeni görevinde öncelikle ülkemize, daha sonra ise Mersin'e büyük katkılar sağlayacağından şüphemiz yok. Bakan Elvan'ın bu güne kadar kentimize ve dolayısıyla biz yatırımcılara kazandırdıkları, bundan sonra yapacaklarının teminatı ölçüsündedir. Tüm dünya ekonomilerinin pandemiden dolayı zor günler geçirdiği şu günlerde, oldukça zorlu bir görev alan Bakanımız Elvan'ın bu görevi başarıyla yürüteceğine olan inancımız tamdır. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.