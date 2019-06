Mehmetçiğe destek olduğu için konseri iptal edilen Fettah Can Silifkelilerle buluştu

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki sanatçılarla Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral verdiği için Silifke Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Fettah Can, aradan bir yılı aşkın süre sonrası Mersin'in Silifke ilçesinde verdiği konser ile hayranlarıyla buluştu.

13 Mayıs 2018 tarihinde Silifke'de festivalde konser vermesi planlanan ünlü sanatçı Fettah Can, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki sanatçılarla Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek için Hatay'a gitmişti. Bu ziyaretin ardından sanatçılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi haline gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları eleştirmesinden sonra CHP'li belediyeler de harekete geçmiş, ziyarete giden sanatçıların konserleri CHP'li belediyeler tarafından iptal edilmişti.

Fettah Can, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği Hatay ziyaretine katılan sanatçılardan biriydi. Geçen yıl Silifke'nin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut, 13 Mayıs 2018 tarihinde ilçelerinde sahneye çıkacak olan Fettah Can'ın konserini iptal etmişti.

Bu yıl 19-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Silifke 46. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali'nin ilk gününde sahne alan Fettah Can, Silifkelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden farklı şarkılarıyla 2 saat sahnede kalan Fettah Can, Silifke'de Silifkelilerle olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Şarkı arasında sanatçı Fettah Can'a teşekkür belgesi plaket ve Silifke yoğurdu ikram eden Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, “Sizleri Silifke'ye daha önce bekliyorduk ama gelmek bugüne kısmetmiş. Silifkemize sunduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Çömlekte Silifke yoğurdunu çok beğendiğini ifade eden Fettah Can, Silifke yoğurdunu her zaman duyuyorduk ama yemek bu güneymiş. Ayrı bir lezzet ve aroması var. Bu yoğurttan her zaman istiyorum” dedi.