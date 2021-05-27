"Mehmet'in Gezegeni" görücüye çıktı

Mersin'in Mut ilçesinde gazeteci Mehmet Gürbüz “Mehmet'in Gezegeni” adını verdiği ilk fotoğraf sergisini açtı.

Serginin açılışına Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Selahattin Arslan ile çok sayıda davetli katıldı.

Uzun süredir amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgilendiğini belirten Mehmet Gürbüz, “Doğa yürüyüşlerinde objektifime yansıyan Mut doğasından fotoğraflar ile yakın plan bitki ve kelebek çekimlerinden oluşan makroları Mut halkının beğenisine sunuyorum. İlk olarak kişisel fotoğraf sergisini açacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum bu konuda çok mutluyum” dedi.

Tarihi Taşhan'da 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak sergide 33 fotoğraf yer alıyor.

Fotoğrafçılıkla iç içe olduğunu kaydeden Gürbüz, "Üzerinde yaşadığımız dünyamızdaki, gezegenimizdeki güzellikleri, her karışı doğa güzellikleriyle dolu Mut ilçemizin güzelliklerini kendi bakış açımla yansıtmaya çalıştım. Bana yakın arkadaşlarım ve dostlarımdan, çektiğim doğa fotoğrafları üzerine övgüler alıyordum. Onlardan gelen fotoğraf sergisi açmam yönündeki cesaretlendirici teşvikleriyle, böyle bir sergi açmaya karar verdim” dedi.