MEİGDER'den belediye binasına saldırıya kınama

Mersin İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Vahap Şehitoğlu, geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Bu saldırı ve tahrip olaylarının benimsenecek bir yanı yok" dedi.

"İnsanların ekonomik kriz ortamında yaşadıkları sıkıntılara bir de işsiz bırakılmalarına ne kadar karşı isek, Mersin Büyükşehir Belediyesine, mallarına saldırı ve tahrip edilmesine de o kadar karşıyız" diyen Şehitoğlu, "Eylemlerin güzel gösterilecek bir yanı yok ancak bu olaylar karşısında toplumun suskunluğu, demokratik tepki koymaması, saldırıları sıradanlaştıracağı gibi başka eylemcileri ve saldırganları da cesaretlendirecektir. Suçluları ve suçu meşrulaştıracaktır. Toplumumuzun sessizliğine karşın, gazetecilerin de sağduyulu olmaları gerekmektedir. Bu tür olayların bir kez daha yaşanmaması için herkesi ve her kesimi sağduyuya davet ediyoruz. Saldırıyı yaşayan başta belediye çalışanları olmak üzere tüm yöneticilere ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.