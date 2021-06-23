MEİGDER'den İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama

Mersin İnternet Gazetecileri Derneği (MEİGDER), İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıya bir tepki de Mersin'den geldi. MEİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Şehitoğlu, yaptığı açıklamada, İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yönelik hunharca saldırının göz yumulacak bir yanı bulunmadığını belirtti. Şehitoğlu, “Saldırganlara açılacak ekspres dava ile bir celsede yüksek ceza verilmelidir. Bu cezalar sıcağı sıcağına verilmeli ki, bundan sonra olası saldırı ve saldırganlara caydırıcı örnek teşkil etsin” dedi.

“Bir gazeteciye, hele de böyle hunharca bir saldırıya tahammülümüz yok” diyen MEİGDER Başkanı Şehitoğlu, bu olayın kınamaktan da öteye taşınması gerektiğinin altını çizdi. Gazetecilerin yıllardır aynı dramları yaşadıklarına dikkat çeken Şehitoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazeteciler, habere gitme korkusu yaşamamalıdır. Korkutularak özgür gazetecilik ruhuna darbe vurulmamalıdır. Gazetecinin dövülmesinin, vurulmasının, moda olduğu günümüzde saldırı yapanlara artık ekspres davalar açılarak, bir-iki celsede, olayın sıcaklığı unutturulmadan, caydırıcı en yüksek cezalar verilmelidir. Ancak bu şekilde gazeteci dövmek isteyenler, cezalardan çekinerek kötü düşüncelerini eyleme dönüştürmekten çekineceklerdir. Gazeteci kardeşimize geçmiş olsun diyor, vücudunda ve ruhunda hissettiği acısını, kendi vücudumuzda ve ruhumuzda hissettiğimizin bilinmesini istiyoruz.”