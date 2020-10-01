Meme kanserine dikkat çekmek için şemsiye altında toplandılar

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ve Mezitli Soroptimist Kulübü, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ‘farkındayız pedallıyoruz' sloganıyla bisiklet turu düzenledi. Etkinlikte tüm davetlilere pembe maske dağıtıldı.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binası önünde başlayan etkinlikte, meme kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla pembe şemsiye açılırken, bisiklet turunun yapılacağı güzergah ‘meme kanserinde rutin kontrol hayat kurtarır' yazısıyla boyandı. Etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, ilçe protokolü muhtarlar, bisiklet dernekleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Ahmet Erdoğdu, meme kanseri gibi özellikle kadınları etkileyen bu tür hastalıklarla mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu tür farkındalık etkinliklerinin düzenlenmesi çok önemli. İnsanların durumun ne kadar ciddi olduğunu bilmeleri için bu konunun farkına varmaları gerekiyor. Erken teşhis çok önemli. Tüm kadınlarımızın kendi mahallelerindeki sağlık kuruluşlarına giderek erken teşhis yapmaları gerekiyor. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Meme kanserine farkındalık oluşturmak için tüm STK'ları ve Mezitli'nin koca yürekli ailesini tek şemsiye altına topladıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Kadınlarımızı öncelikle sağlıklı kılmamız gerekiyor. Bugün, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nın ilk günü. Bunun tüm diğer belediyelere kurumlara örnek olmasının istiyoruz. Tek başına mücadele edilebilecek bir konu değil. Zaten belediyelerin tek başına bir şeyleri başarması zordur. Bunun içerisinde merkezi hükümetin olması gerekir. Bugün burada bunun örneğini veriyoruz Kaymakamımız burada, Sağlık Müdürümüz, Milli Eğitim Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, emniyet mensubu arkadaşlarımız ve yine birçok diğer yetkili arkadaşlar burada. Sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlar, bireysel olarak gönül veren vatandaşlar burada. Başarıyı hep birlikte yakalamamız gerekiyor. Meme kanseri konusunda maalesef 3/1 oranında erken tanıyla kendini kurtaran kadınlarımız var. Bu oran oldukça düşük. Türkiye'deki istatistiklerde 8 kadından 1'inde göğüs kanserinin tespiti yapıldığı söyleniyor. Oysa bunun tedavisi kolay, teşhisi ve kontrolü kolay. Biz zaten belediye olarak, kadınlara çok önem veren, kadınların bu ülkenin toplumun geleceği olduğuna inanan bir belediyeyiz. Ama bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Farkındalık etkinliğimize katılarak destek olan koca yürekli Mezitli aileme, STK'lara ve tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.