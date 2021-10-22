Meme kanserine yoga yaparak dikkat çektiler

Etkinliğe katılanlara meme kanseri hakkında bilgiler verildi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda, bisiklet aktivisti Ebru Petek Budur ve Mersin Bisikletli Kadınlar tarafından Soli Pompeiopolis Parkında gerçekleştirilen ve meme kanserine farkındalığı artırmayı amaçlayan yoga etkinliğine Mezitli Belediyesi de destek verdi.

Etkinlikte, yoga eğitmeni Sabiha Canpolat tarafından yoga ile doğru nefes alma seansı düzenlenirken, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz da erken tanı ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler verdi. Ayrıca, parka gelen vatandaşlara meme kanseriyle ilgili eğitici broşürler dağıtıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, kadınların daha konforlu ve sağlıklı yaşam sürmeleri amacıyla sayısız etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, çağımızın en yaygın kanser türlerinden birisi olan meme kanserinin tespiti ve mücadelesi konusunda kadınları bilinçlendirmek istediklerini söyledi. Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla benzeri etkinlikler düzenlediklerine dikkati çeken Başkan Tarhan, “Çalışmalarımızı, kadınlarımıza ekonomik ve sosyal alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da katkı sunabilmek amacıyla programlıyoruz. Bu tür eğitim toplantılarını çok önemsiyoruz. Hem yogaya dikkat çekmek hem de meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için bu etkinliğimize katılan bir kadınımızın bile benzeri bir rahatsızlığı var ise ve bunu erken teşhis etme imkanımız oluşmuşsa görevimizi en iyi biçimde yapmış oluyoruz. Çünkü tedavide başarının en büyük sebebi erken teşhis etmektir. Bu eğitimlerimizi özellikle kırsal kesimde yaşamakta olan kadınlarımıza yönelik de hayata geçirmek istiyoruz. Sağlıklı ve mutlu insanların yaşadığı bir kent için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.