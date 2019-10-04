MER-EK, 6 Ekim'de bir aylık bakıma giriyor

Fabrikada bakım çalışmaları 6 Ekim'de başlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'nın kesintisiz hizmet sunabilmesi amacıyla fabrikada bakım ve onarım çalışması başlattı. Yaklaşık 10 yıldır ekmek üretiminde kullanılan makinaların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılarak, uzun vadede Mersin halkına hizmet vermesi amaçlanıyor. Bakım ve onarım çalışmalarının en geç 6 Kasım'a kadar tamamlanması ve üretimin başlaması öngörülüyor.

Kentin birçok noktasında satış yapan Halk Ekmek satış noktalarına asılan afişlerde, “Sizlere daha kaliteli hizmet vermek amacı ile ekmek fabrikamız ve satış büfelerimizde bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağı için 6 Ekim'den itibaren 1 ay süreyle üretim ve satışa ara verilecektir” ifadeleriyle vatandaşlar da bilgilendirildi.

Ekmek üretiminde tüm aşamalar bakımdan geçecek

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 10 yıldır ekmek üretiminde kullanılan makinaların son zamanlarda vermeye başladığı teknik arızalar bir aylık süreçte giderilerek, uzun vadede kesintisiz hizmet vermesi sağlanacak. Hijyen çalışmalarının maksimum düzeyde tutulduğu fabrikada, yeni hijyen tedbirlerinin de alınacağı süreçte, fiziki şartların iyileştirilmesi için de çalışılacak. Yapılan çalışma, ekmek üretiminde rol alan tüm makinaları kapsayarak, uzun vadede kesintisiz ve maksimum performansla çalışmalarını sağlamış olacak.

Ayda yaklaşık 1 milyon ekmek üretiliyor

Günlük 35 bin vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılayan Halk Ekmek Fabrikası, Mersin merkezde 52 noktada hizmet vererek Mersinlilerin en ekonomik ekmeğe ulaşımını sağlıyor. Fabrikada, somun, kepekli, çavdar, tam buğday, roll ekmek, roll kepekli ekmek ve Ramazan ayında ürettiği pideyle 7 çeşit ekmek üretimi yapılıyor. Halk Ekmek'te üretilen 250 gramlık somun ve 250 gramlık kepek ekmeği 75 kuruştan, 250 gram olan tam buğday çavdar ekmeği de 1 TL'den satılıyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği 50 gramlık roll ekmek 20 kuruştan satılırken, kısa bir aranın ardından vatandaşlar ekonomik, taze ve sağlıklı ekmeğe yeniden ulaşacak.