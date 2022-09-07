MER-EK Halk Ekmek Fabrikası yeniden üretime başladı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üretim kapasitesi de arttırılan fabrikada tamamen hijyenik koşullarda üretilen günlük 85 bin ekmek, 4 merkez ilçede bulunan 43 Halk Ekmek Büfesinde 2,5 liradan vatandaşlara ulaştırılıyor.

“Sorunları revize edip, daha sağlıklı bir üretim elde ettik”

7 Eylül itibariyle üretime yeniden başladıklarını söyleyen MER-EK Halk Ekmek Fabrikası Sorumlusu Hamza Önder, üretime ara verilmesi sürecini, “Makinalarımızın ağır bakım ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettik. Biz de daha istikrarlı üretim yapmak ve ekmek üretiminde uzun süreli bir aksaklık yaşamamak için bakım onarıma girdik. Yaklaşık 2 aylık bir bakım ve yenileme sürecinin ardından, ekmek fabrikamızı yeniden hizmete açtık. Makinelerin periyodik bakımları haricinde, doğal olarak mekanik sorunlar ve aksaklıklar yetkili servis tarafından tespit edilmişti. Kapalı kalınan süreçte, söz konusu sorunları revize edip, şu an daha sağlıklı bir üretim elde etmiş olduk” sözleriyle değerlendirdi.

“Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmayı önemsiyoruz”

4 merkez ilçede 43 ekmek satış noktası bulunduğunu ve ekmeklerin 2,5 liradan satıldığını belirten Önder, “43 satış noktamızda, ekmeklerimizi yeniden vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Somun ekmeğimiz olsun, çavdarımız, tam buğday, kepek ekmeğimiz ve roll ekmeklerimiz olmak üzere, vatandaşlarımızın mümkün olabildiğince şu süreçte ihtiyaçlarına yetişmeye çalışacağız. Mersin'de şu an daha hijyenik, daha sağlıklı, daha güvenilir bir üretim tesisinin olmadığını iddia edebilirim. Şu anda en sağlıklı üretim tesisi Mersin Büyükşehir Belediyesine aittir ve üretim hijyenik koşullarda, kesinlikle kontrol ve denetim altında yapılmaktadır. İnsanların bu zorlu koşullarda yaşamış olduğu maddi sıkıntılarda, bir nebze de olsa yanında bulunmayı önemsiyoruz” dedi.

“Günlük üretim kapasitemiz 85 bin ekmeğe çıktı”

Son olarak fabrikanın günlük üretim kapasitesi hakkında da bilgiler veren Önder, “Şu an için üretim kapasitemiz, mevcudun üzerine çıkmış durumda. Tabi bununla alakalı da çalışmalarımız devam ediyor. Bakım ve yenileme öncesi günlük 70 bin ekmeğe tekabül edecek bir üretim kapasitemiz vardı. Şu an günlük 80-85 bin ekmeğe tekabül edecek bir üretim yapmaktayız. Bu süreci biraz daha hızlandırıp, daha farklı, daha yüksek kapasitede ekmek üretmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.