MERCEK Eğitim Merkezinde Rusça kursu

Farklı mesleki kursların yanı sıra, yabancı dil eğitimleri de veren Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, aynı zamanda farklı sektörlerin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirilmesini sağlıyor. Bu hedefler doğrultusunda Yenişehir Mercek Mesleki Eğitim Merkezinde açılan Rusça kursu hakkında bilgi veren Rusça Öğretmeni Sündüs Girgin Orhan, ülkemizde ve dünyada Rusça'nın çok büyük önemi olduğunu belirtti.

Dünyada çok konuşulan diller arasında Rusça'nın da olduğunu aktaran Orhan, "Rus dilini bütün öğrencilerimize elimizden geldiğince, onların da çabalarıyla iyi bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz eğitimle öğrencilerimizi, kendilerini tanıtma ve günlük hayatta kendi başlarına anlaşabilecekleri bir seviyeye getiriyoruz" dedi.

Rusça'nın, tek başına öğrenilmesi açısından çok zor bir dil olduğunu belirten Orhan, "Rusça, bizim dilimizden farklı olarak, cinsiyetleri olan bir dil. Bizim dilimiz onlara göre biraz daha basit kalıyor. Kelimelerin cinsiyetleri olduğu için, tek başına öğrenilmesi çok zor olan bir dil. Bu etapta hocalarımız devreye giriyor. Turizmde sektöründe yer alan ya da kendisini geliştirmek için uğraşan öğrencilerimize, bu dili öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Birkaç kurs daha açsalar ben seve seve gitmek isterim"

Yenişehir Mercek Mesleki Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu Rusça kursuna, kendini geliştirmek adına katıldığını belirten Aliye Kaya "Bundan önce İngilizce kursuna gidiyordum. Yabancı dil kurs fiyatları, dışarıda çok pahalı. İki dil eğitimini dışarda almaya, ailemin maddi gücü yetmez. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı kurslara katılıyorum. Öğretmenlerimiz cidden, alanında kendilerini geliştirmiş insanlar. Öyle olunca onlardan alabileceğimiz verim çok fazla. Bizimle de zaten birebir ilgileniyorlar. Hani birkaç kurs daha açsalar, ben seve seve gitmek isterim" şeklinde konuştu.