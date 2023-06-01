Mercek kursları gençleri geleceğin mesleklerine yönlendiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde verilen 'flutter ile mobil programlama' kursları devam ediyor.

Yenişehir Mercek'te, teknoloji ve bilişim alanında bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim, ön muhasebe, ofis programları kullanımı, dil alanında A1 ve A2 seviyesinde Almanca ve Rusça, giyim üretim teknolojileri, lojistik elemanı ve işaret diline yönelik kurslar yer alıyorken, bunlara ek olarak da 'flutter ile mobil programlama' kursları devam ediyor.

Kursların sonunda kursiyerler sınava tabi tutularak, başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Bu sertifika ile kursiyerlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayabileceği bilgi ve donanıma sahip olmaları, aynı zamanda yeni iş fikri oluşturma ve iş kurma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi web sitesinden ya da 'Teksin' mobil uygulamasından başvurularını yapabiliyorlar.

“Flutter, açık kaynak kodlu bir uygulama ara yüzü araç takımıdır”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde görevli Nazife Kayar, “Flutter; mobil, masaüstü ve web uygulamaları geliştirmek için kullanılan açık kaynak kodlu bir uygulama ara yüzü araç takımıdır. En yaygın kullanım alanları ise e-ticaret ve eğitimdir. Kurslara yapılan yoğun başvurulardan dolayı, kurs bitimine yakın yeni kurs ayarlaması yaparak, her vatandaşımızın taleplerini karşılamayı amaçlamaktayız. Kurslarımızın sonunda ise kursiyerlerimiz sınava tabi tutularak, başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir” dedi.

“Buradan mezun olanlar, her alanda çalışabiliyor”

Flutter ve mobil programlama eğitimi hocası Serkan Karakız, “Flutter ile mobil programlama, hem android ve İOS alanında, hem de web ve windows form application üzerine uygulama geliştirmek için kullanılan bir platform. Yeni bir teknoloji. Zaten Milli Eğitim tarafından da yeni açılan bir eğitim” diyerek, eğitimin kapsadığı alandan söz etti. Her alanda uygulama geliştirebildiklerini ve günlük hayatta applicationlar geliştirdiklerini ifade eden Karakız, “Mesela, belediyemizin kendi uygulamasını geliştirme tarafındaydık. Araya deprem girdi ve belli bir süre sonra yarım kaldığı yerler oldu ama şu anda yine buna benzer applicationlarımız var. Bunlar tabi öğrenci arkadaşlarımıza, günlük hayatta görebileceği her şeyi geliştirme fırsatı sunuyor” diye konuştu.

Flutter ve mobil programlama kursunun kursiyerlere yapacağı katkıdan da bahseden Karakız, yazılımın her alanda kullanılabildiğini belirterek, “Zaten günümüzde yazılım o kadar geniş ki, sadece tek bir alanda diyemeyeceğim. Şu anda otomobil sektöründen tutun, bir markete kadar herkes yazılımsız hiçbir iş yapamıyor. Yazılım çok büyük bir sektör haline geldi. Yazılımın olmadığı hiçbir yer gelişmiyor artık. Bu arkadaşlarımız buradan mezun olduktan sonra her alanda çalışabiliyorlar” ifadelerine yer verdi.

“Burada aldığım eğitimi, mesleğimle bütünleştirmek istedim”

Kursiyerlerden fizik mühendisi Papatya Sırça, “Fizik mühendisi olarak çok spesifik bir alandan mezun oldum ama şöyle bir şey var; dünya artık yazılıma doğru ilerliyor ve uygulamalar üzerinden gidiyor. Ben de yeni bir uygulama geliştirmek ve bunu mesleğimle bütünleştirmek istedim. Belediye güncel olan programları paylaştığı için çok memnunum. Sınıf ortamımız da gayet güzel, bilgisayarlar da son sürüm. Çok da güzel öğreniyoruz ve hocamız da kesinlikle çok iyi” diye konuştu.

“Yazılım sektörü önü açık bir meslek haline geldi”

Elektrik elektronik bölümü öğrencisi Ahmet Akgün, “Mobil uygulamaya çok istek var. Ben de mobile geçmeyi düşündüm ama aynı zamanda tabi ki webde de devam ediyorum. İkisini bir arada götürmeye çalışıyorum. Yazılım sektörü gerçekten dünyanın hemen hemen her alanında ilerlemekte. Ben de bu alanda kendimi geliştirmek istedim. Küçük yaşlardan beri bilgisayarlarla haşır neşir olduğum için buraya yönelmek istedim. Belediyenin kurslarını ve diğer online özel kursları da araştırdım. Networkumu ve yazılım alanında kendimi geliştirmek istedim. Burayı buldum ve burada eğitim almaya başladım. Gerçekten de burayı çok beğendim” dedi.