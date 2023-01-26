MERCEK kursları ile ön muhasebe öğreniyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri, açtığı kurslar ile vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Yenişehir Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen, sektörün aktif olarak kullandığı programların öğretildiği ve yaklaşık 3 ay süren eğitimlere, kendi işletmesini kurmayı planlayan ve iş arayan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Geleceğe yönelik yönlendirici ve faydalı eğitimler veriyoruz"

Kurs hakkında bilgi veren Muhasebe Öğretmeni Şeyda Uysal, 357 saat süren kursta kursiyerlere, geleceğe yönelik yönlendirici, faydalı eğitimler verdiklerini söyledi.

Uysal, "Kursumuzun ikincisinin yapılması çerçevesinde, çok ilgi ve talep söz konusu oldu. Öğrencilerimize burada keyifli bir şekilde derslerimizi anlatıyoruz. Eğlenerek, gülerek, bir şeyler öğrenerek birbirimizi tamamlıyoruz. O şekilde eğitimlerimiz sürüyor. Burada, Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağlamış olduğu faydalar ve katkılar çerçevesinde ilerliyoruz" dedi.

"Muhasebe, insanın günlük hayatında da kendine lazım olan bir alan"

Kendi işletmesini kurmayı hedeflediğini ve bu hedef çerçevesinde ön muhasebe eğitimi almak istediğine değinen kursiyerlerden girişimci Özgür Acer, "Muhasebeyi kendim yapabilmek, bununla ilgili genel bilgilere sahip olmak için bu kursa başvurdum. Belediyemiz de sağ olsun, ücretsiz olarak bu kursu sağladı. Şu anda güzel gidiyor. Muhasebe, insanın günlük hayatında da kendine lazım olan bir alan. Hem kendim, hem işletmem için faydalı olacağını düşündüğüm için, bu kursu tercih ettim. Çünkü büyükşehir, öncelikle bu kursu ücretsiz veriyor. Artı bize sağladığı bina, donanım, bilgisayar, hoca desteği, bence dışarıda alınacak kurslar arasında öne çıkarıyor. Bu yüzden burayı tercih ettim" diye konuştu.