MERCEK'e başvurular sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet verecek olan MERCEK'te daha önce başvurularını yapan adayların ön görüşmeleri sürüyor. Online başvurularını yapan kursiyer adayların ön görüşmeye çağrıldığı MERCEK'te, görüşmeler tamamlandıktan sonra sınıflar oluşturulacak. Yenişehir MERCEK'in yanı sıra Tırmıl Sanayi Sitesi içerisinde yer alan MERCEK için de başvurular alınmaya devam ediyor.

Eğitimler, Halk Eğitim Merkezlerindeki eğitmenler tarafından verilecek

Öz kaynaklarla kurulan Yenişehir MERCEK'te, girişimcilik, giyim üretim teknolojisi, bilişim ve yabancı dil gibi alanlarda 18 yaş üstü tüm vatandaşlara eğitimler verilecek. Eğitimler en az 2 hafta, en fazla 3 ay olacak. Teknoloji ve Bilişim Atölyesinde, 2 ve 3 boyutlu bilgisayar destekli çizim, yapay zeka uygulamaları, robotik kodlama gibi eğitimler verilirken Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesinde de tekstil sektörüne ara eleman yetiştirilmesi konusunda eğitimler gerçekleştirilecek. Eğitimler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Halk Eğitim Merkezlerindeki eğitmenler tarafından verilecek. Yenişehir MERCEK'te ayrıca Dijital Akademinin kurulma çalışmaları da devam ediyor. Dijital Akademide kişilere olduğu kadar işletmelerin temsilcilerine de eğitimler verilecek.

Tırmıl'da sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu ara elemanlar yetiştirilecek

Yakın zamanda açılacak olan Tırmıl MERCEK için Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği yapıldı. Burada sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetiştirilmesi ve belgelendirilmesi üzerine eğitimler verilecek. Tırmıl'daki eğitimler yaklaşık 1.5 ay içerisinde başlayacak. Burada da ahşap mobilya, metal sac işleme, kaynak ve giyim üretimine yönelik atölyelerde eğitimler verilecek. Tırmıl MERCEK'e BM Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) 5 milyon lira malzeme desteği sağladı.

“Bütün gençlerimizi davet ediyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahapn Seçer, MERCEK ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Bu merkezi yeni oluşturduk. Mesleki kurslar vereceğimiz bir meslek edindirme merkezi. Yenişehir'de ilk merkezimizi faaliyete geçirdikten sonra Tırmıl Sanayi'de yine ikinci merkezimizi faaliyete geçireceğiz ve ardından da Halkkent'te açacağız. Orada yaptığımız o kompleks binada, yine meslek edindirme kurslarımızı hayata geçireceğiz. Burada girişimcilik, bilişim ve giyim konusunda eğitimlerin verildiği ve meslek öğretildiği bir alan oluşturacağız. Bütün gençlerimizi, ihtiyaç sahibi gençlerimizi ya da meslek edindirme konusunda kurs almak isteyen gençlerimizi davet ediyoruz” dedi.

“Geleceğimiz gençlerimizin eğitimlerine, deneyimlerine, tecrübelerine destek olacağız”

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Cemile Sinem Turan, “MERCEK; ‘Mersin' ve ‘gelecek' üzerinden türettiğimiz, geleceğimiz gençlerimizin eğitimlerine, deneyimlerine, teori bilgilerine, tecrübelerine destek olmak üzere tasarladığımız Mesleki Eğitim ve Meslek Edindirme Merkezlerimizi temsil etmektedir” dedi. Yenişehir MERCEK'te Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi'nin bulunduğunu ifade eden Turan, “Burada ara eleman yetiştirmek üzere hem açık iş olarak hem de Mersin tekstil sektöründeki ağırlığı üzerine bir çalışmamız oldu. Onların önce eğitim almalarını, pratikte her şeyi tecrübe etmelerini amaçlıyoruz. Daha sonrasında istihdamlarına da destek olmak üzere gereken çalışmaları yapacağız” diye konuştu.