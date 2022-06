MERCEK'te dil kurslarına yoğun ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin meslek edindirme kursları ile Mersinlilerin hizmetine açtığı MERCEK'te, yoğun talep üzerine Almaca dil kursunun ikincisi açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezinde açılan Rusça ve Almanca dil kurslarına Mersinliler yoğun talep gösteriyor. Almanca dil kursunun tamamlanmasının ardından talep üzerine ikinci kurs açıldı. Kursiyerler, Almanca dili öğretmeni Taner Tohumcuer'in öğretiminde derslerine başladı.

“İkinci grubumuzun derslerine başladık”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, yaptığı açıklamada, “Yoğun bir talep var. Birinci grubumuzda A1 seviyesinde Almanca kurslarımızı bitirdik. Başarılı olan öğrencilerimizin sertifikalarını verdik. Şimdi de yeni ikinci grubumuzun derslerine başladık. Bundan sonraki hedefimiz de A2 seviyesinde kurslarımızı açmak. Bunun için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.

A1 seviyesinde verilen Almanca kurslarının 120 saat sürdüğünü söyleyen Karakuş, “Hafta içi her gün öğrencilerimize derslerimiz olacak. Vatandaşlarımıza her daim elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bundan sonra da açacağımız kurslarımızı ‘mercek.mersin.bel.tr' adresinden takip edebilirler” diye konuştu.

“Basit bir şekilde kendilerini ifade etmeye çalışacaklar”

MERCEK'te Almanca dili öğretmenliği yapan Taner Tohumcuer de “İlk grubumuzu mezun ettik. Arkadaşlarımız sertifikalarını aldılar. Çok güzel geçti; verimliydi. Kursiyerler memnun kaldılar. Şu an ikinci kursumuzu açtık. Kayıtlar şu an devam etmekte. İyi gidiyor. Biz kursu A1 ile başlattık ama ileriki tarihlerde A2 kursu da açılacaktır. Şu an temel bilgiler alıyorlar. Basit bir şekilde kendilerini ifade etmeye çalışacaklar” dedi.

“Berlin'de zorlanmayayım diye katılıyorum bu kursa”

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan kızının yanına gittiğinde dilde sıkıntı yaşamamak içi kursa yazıldığını dile getiren Beyhan İlyas ise “Onun yanına gittiğimde rahat alışveriş yapabilmek için, orada gezerken zorlanmayayım diye katılıyorum bu kursa. Belediyeye çok teşekkür ediyorum böyle bir imkan sağladığı için” ifadelerini kullandı.