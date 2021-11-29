Mersin, 10 ayda 3 milyar 288 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Mersin'in yılın ilk 10 ayındaki ihracat toplamı ise 3 milyar 288 milyon 441 bin dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, bir açıklama yaparak, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri Ekim 2021 sonuçlarını değerlendirdi. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mersin'in ekim ayı ihracatı 428 milyon 934 bin dolar

TÜİK açıklamasında, Mersin'in dış ticaret verilerine de yer verildi. Buna göre, Mersin'de ihracat ekim ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artarak 428 milyon 934 bin dolara yükseldi. Mersin, bu yılın en yüksek ihracatını da ekim ayında gerçekleştirdi. Mersin, yılın ilk 10 ayında da 3 milyar 288 milyon 441 bin dolarlık toplam ihracat rakamına ulaştı.

Mersin'in ilk 10 aylık ithalatı yaklaşık 3 milyar dolar

Öte yandan, Mersin'de ithalat ise ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,4 oranında artarak 296 milyon 289 bin dolar olarak gerçekleşti. Mersin'in ilk 10 aydaki ithalat toplamı da 2 milyar 986 milyon 881 bin dolara yükseldi.