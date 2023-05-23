Mersin 33 Kart'a 10 noktadan dolum yapılabilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı yerlerine Mersin 33 Kart Satış ve Dolum Noktaları yerleştirdi. Gün içinde vatandaş sirkülasyonunun yoğun olduğu 10 noktaya yerleştirilen Satış ve Dolum Noktaları sayesinde vatandaşlar kredi kartı ve banka kartı ile Mersin 33 Kart'larına dolum yaptırabileceği ifade edildi. Vatandaşlar ayrıca bu noktalardan Mersin 33 Kart da alabileceği kaydedildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Emir Özgür, noktalar ile ilgili bilgi vererek, "Projemiz yaklaşık 10 gün önce hayata geçti. Projemizde ilk etapta 33 kartların dolumunu ve satışını yapacağız. Bu sayede vatandaşlarımızın 24 saat hizmet almasını sağlayacağız. Büfelerimizin önünde oluşan kuyrukları da engellemeyi amaçlıyoruz. Projenin ilerleyen aşamalarında birçok fatura tahsilatını yine bu cihazlar üzerinden yapmayı planlıyoruz. Başta kurumumuzun yani Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarının MESKİ'nin faturalarının tahsilatlarını yapacağız. Sonrasında da kentimizde elektrik faturası ve buna benzer diğer faturaları bu sisteme entegre etmeyi, bu sayede vatandaşlarımızın ödeme işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Özgür, 10 noktada kurduklarını ve sayıyı artıracaklarını sözlerine ekleyerek, "Şimdilik Tarsus'tan Erdemli'ye kadar 10 noktaya yerleştirdik. Özellikle de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu noktaları tercih ettik. Yakın gelecekte bu sayıyı 20'ye çıkartmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız buradan banka kartı ve kredi kartıyla ödeme yapabilecekler" ifadelerini kullandı.