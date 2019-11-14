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Mersin 4. Uluslararası Satranç Turnuvası başlıyor

Avrupa’nın en prestijli satranç organizasyonları arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi IV.

Avrupa'nın en prestijli satranç organizasyonları arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi IV. Uluslararası Satranç Turnuvası başlıyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan turnuva, 16-22 Kasım'da Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.


IV. Uluslararası Satranç Turnuvası, bu yıl Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, İran, Ukrayna, Hindistan, Ürdün, Gürcistan, Lübnan, Türkmenistan, Belarus, Yunanistan, Moldova, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere toplam 16 ülkeden, 320 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.


Önemli isimler bu turnuvada yarışacak


Turnuvada, satrancın önemli isimlerinden ve 2633 ELO puanına sahip 15 yaşındaki GM Nodirbek Abdüsattorov ile Türkiye'nin gururlarından GM Mustafa Yılmaz'da yer alacak. Dünyanın 8 yaşta en yüksek ELO puanına ulaşan sporcusu ve 1813 ELO puanlı 8 Yaş 2019 Avrupa Şampiyonu Kaan Yağız Erdoğmuş'da turnuvada B kategorisinde yarışacak.


Toplam 51 bin 350 TL ödül dağıtılacak


Turnuva sonunda ise A kategorisinde 1.'ye 7 bin TL, B kategorisinde 1.'ye 2 bin TL olmak üzere toplam 51 bin 350 TL ödül dağıtılacak.

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