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Mersin Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Mersin Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Mersin Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Boşanma davası yüzünden çıktığı iddia edilen olayda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Adliyesi önünde öğlen saatinde çıkan kavgada iki grup birbirine girdi. Kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralanırken, 2 kişi de darp sonucunda çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga dolayısıyla bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edilirken, bölge kordon altına alındı. Olay yerinde kavgaya karışan gruplara müdahale eden ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.


Boşanma davası yüzünden çıktığı iddia edilen olayla ilgili ekipler çalışmalarını sürdürürken, olay yeri inceleme ekibinin de bölgede çalışması devam ediyor.

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