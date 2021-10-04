Mersin Adliyesi'nde 'Covid-19 aşı noktası' hizmete girdi

Mersin Adliyesine, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında 'Covid-19 aşı noktası' kurulduğu bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, tüm dünyada meydana gelen pandemi ile birlikte mücadele noktasında yoğun aşı programları düzenlendiği, bu kapsamda kamu sağlığı da düşünülerek adalet hizmetinde görevli tüm personellerin, avukat ve vatandaşların aşıya erişimini kolaylaştırmak adına, Mersin Adliye binasına, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda 'Covid -19 aşı noktası' kurulduğu belirtildi.

Adliye binasındaki aşı noktasının açılışının, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada,

Başsavcı Öztoprak'ın açıklamalarına da yer verildi. Öztoprak, aşı biriminin açılışında yaptığı konuşmada, "İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte işbirliği içinde adliyemiz içinde oluşturulan aşı noktasının adliyemiz çalışanları ve iş nedeniyle adliyemize gelen avukat ve vatandaşlarımızın salgına karşı aşılanmasının daha pratik ve kolay şekilde yapılması sonucunda salgınla mücadelede önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.

Bu vesile ile pandemi döneminde fedakarca çalışan il sağlık müdürümüz, doktor ve diğer tüm sağlık görevlilerimize teşekkür ederim" dedi.

"Mersin ilk doz aşılamada yüzde 90, ikinci dozda yüzde 75'e ulaştı"

İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz ise Mersin'de ilk doz aşılamada geçen hafta yüzde 90'ı aştıklarını, ikinci doz aşılama oranında ise yüzde 75'e yaklaştıklarını söyledi. Toplumsal bağışıklığı yakalamak için ilk hedeflerinin nüfusun minimum yüzde 75'inin ikinci doz aşısını yaptırmak olduğunu vurgulayan Ceviz, "Bu hafta içinde ikinci doz aşıda ilimizde yüzde 75'lik oranı geçmeyi bekliyoruz. Bu oranı yakalamak ve geçmek için müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri ve özel sağlık tesislerimizde aşılama hizmetimiz ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mobil aşı birimleri oluşturduk. Bu birimlerimizde randevu almaya gerek kalmadan vatandaşlarımızı aşılıyoruz. Başsavcımızın talebiyle adliye binasında da bir aşı birimi oluşturduk. Kendisine sağlık çalışanlarımıza nazik misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Adliye çalışanları ve vatandaşlarımız mesai saatleri içerinde burada aşılarını yaptırabilirler. Vatandaşlarımızdan talebimiz bir an önce eksik aşılarını tamamlamalarıdır" diye konuştu.