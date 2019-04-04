Mersin Adliyesinde savcılar, hakimler ve avukatlardan örnek davranış

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da kan vererek, bağış çağrısında bulundu.

Türk Kızılayı Toroslar Şubesi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Barosu ve Mersin Uzlaştırmacılar Derneği işbirliğinde Mersin Adliye Sarayı'nda kan bağışı kampanyası düzenledi. Adliyenin giriş koridorunda gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Kızılay Mersin Şube Başkanı Fehmi Gür'ün de hazır bulunduğu kampanyada, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Halil İbrahim Alav da ilk kan verenler arasında yer aldı.

“Kan vermek hem bir hayır hem de bir vatan görevidir”

Kan vermeden önce basın mensuplarına açıklama yapan Başsavcı Ercan, bugün adliyede yeni bir kan kampanyası başlattıklarını söyledi. Adliye personeli, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliyeye gelen vatandaşların kan bağışında bulunacaklarını belirten Ercan, “Daha önce de kan bağışı kampanyası düzenlemiştik. Kan vermenin hem bir hayır olduğunun hem bir vatan görevi olduğunun bilinciyle vatandaşlarımız kan vermektedir. Mersin ve Adana, nüfusa göre kan vermede liderdir. Bu liderliği de Mersin olarak sürdürmekte kararlıyız” dedi.

“Bir damla kan bir hayat demektir”

Baro Başkanı Yeşilboğaz da adliyede düzenlenen kan bağışı kampanyasına 5 Nisan Avukatlar Günü ve Haftası dolayısıyla tüm avukatların katılacağını ifade etti. Yeşilboğaz, “Bu konuda meslektaşlarımız duyarlıdır. Ben 6 ayda bir kan vermeye çalışıyorum. Bir damla kan bir hayat demektir. Bugün mutlaka Kızılay'a yardımcı olmamız lazım. Yarın herhangi birimizin ya da bir yakınımızın başına acı bir olay geldiğinde, ilk ihtiyaç duyacağımız yer Kızılay. Kızılay'a hep birlikte destek olmamız gerekiyor. Bundan dolayı bu kan bağışını çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımız dahil olmak üzere tüm yargı çalışanlarımızı bu kan bağışını desteklemeye davet ediyorum” diye konuştu.

Kızılay Toroslar Şube Başkanı İsmail Güller ise “Kızılay, bir iyilik hareketi. Nerede kırmızı yelekli bir Kızılay gönüllüsü görseniz, orada bir sıkıntı vardır, yaralara merhem olmaya çalışan birileri vardır. Bu etkinliği de bu kapsamda yaptık” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başsavcı Ercan ve Baro Başkanı Yeşilboğaz, kan vererek kampanyaya destek oldular.