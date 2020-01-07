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Mersin-Antalya D-400 karayolu sele teslim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ’Kırmızı Kodlu’ aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin’in Erdemli ilçesinde, ana yolları sel suları vurdu, trafik felç oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Kırmızı Kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin'in Erdemli ilçesinde, ana yolları sel suları vurdu, trafik felç oldu. Dün başlayan ve gece boyunca aralıksız devam eden sağanak yağış ilçede sele dönüştü.


İlçeye bağlı Arpaçbahşiş ve Tömük mahallelerinden geçen Mersin-Antalya D-400 karayolu sel sularına teslim oldu. Sel sularının Mersin-Antalya istikametini kapamasıyla trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yolda kalan onlarca aracın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.


İlçede kuvvetli sağanak yağış halen devam ediyor.

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