MERSİN (İHA) – Mersin, aralık ayındaki ihracatıyla 2021'in rekorunu kırdı. Mersin'de Aralık 2021'de ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,5 artarak yaklaşık 502 milyon dolar olurken, geçen yılın toplam ihracatı da 4 milyar 206 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri Aralık 2021 sonuçları değerlendirildi. Açıklamada, Türkiye ihracatının 2021 Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 9,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Genel ticaret sistemine göre ihracatın 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, ithalatın ise yüzde 3,6 artarak 271 milyar 424 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Mersin'de aralık ayı ihracatı yaklaşık 502 milyon dolar, 2021 ihracatı 4 milyar 206 milyon dolar oldu

TÜİK açıklamasında, Mersin'in dış ticaret verilerine de yer verildi. Buna göre, Mersin'de ihracat 2021 Aralık ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 42,5 artarak yaklaşık 501 milyon 616 bin dolar oldu. Mersin, bu ihracat rakamıyla 2021 yılında en fazla ihracatı da aralık ayında gerçekleştirmiş oldu.

2021'in son üç ayında yaklaşık 1 milyar 347 bin dolarlık ihracat yapan Mersin, 2020'de gerçekleştirdiği 3 milyar 211 milyon dolarlık toplam ihracatını da geçen yıl 4 milyar 206 milyon dolara yükseltti.

Mersin'in aralık ayı ithalatı 536 milyon dolar, 2021 ithalatı yaklaşık 4 milyar dolar

Mersin'de ithalat ise aralık ayında adeta tavan yaparak yüzde 77,8 oranında arttı. Aralık ayını 535 milyon 869 bin dolarlık ithalatla kapatan Mersin'in 2021 yılı toplam ithalatı ise 3 milyar 947 milyon 678 bin dolara ulaştı.