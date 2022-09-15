Mersin 'Avrupa Hareketlilik Haftası'na hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile Ulaşım Dairesi Başkanlığınca, 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘Avrupa Hareketlilik Haftası' çerçevesinde, farkındalığı artıracak ve bilinçlendirici etkinlikler yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hareketlilik Haftası ile bisiklet kullanımının ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların motorlu araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahate yönelmesi amaçlanıyor ve teşvik ediliyor. Bisiklet yollarının geliştirilmesi, bisiklet park alanları yapımı, yeşil alanların geliştirilmesi, engelli rampaları, toplu ulaşım ağlarının genişletilmesi amaçlanıyor. Karbon emisyon oranını azaltmak, bisiklet ve yaya ulaşımında teşvik ve farkındalık oluşturulması amaçlanan hafta çerçevesinde, bisiklet ulaşımının ön plana çıkartılması hedefleniyor. Bu amaçlar doğrultusunda Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Bisiklet Stratejileri ve Saha Çalışması Programı (Eurovelo) için de başvurusunu yapan Mersin, gelecek onaya göre Eurovelo ağına dahil edilecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası Mersin'de bir dizi etkinlikle geçecek

Hafta çerçevesinde, 17 Eylül'de Tarsus Bisiklet Turu, 18 Eylül'de scooter, paten ve kaykay şöleni, 19 Eylül'de Kültür Park içerisinde Labirent Oryantring etkinliği ve 21 Eylül'de de Mersin Bisiklet Turu gerçekleşecek. Bisiklet kullanımının artması, çocukların bisiklet kullanımını teşvik edebilmek amacıyla Türkiye'de ilk defa yapılacak ‘Evden Okula, Güvenle Pedalla' projesi çerçevesinde, Mezitli'de pilot okul olarak seçilen 75. Yıl Ortaokulu ve İçel Anadolu Lisesi'nde bu etkinlik düzenlenecek. Ayrıca 22-25 Eylül tarihlerinde de ‘9. Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali' gerçekleşecek.

“Hareketlilik Haftası'nın amacı, motorsuz ulaşımı teşvik etmek”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, hafta çerçevesinde yapılacak etkinlikler hakkında yaptığı bilgilendirmede, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyoruz. 16 Eylül tarihinde Büyükşehir Belediyemizin yöneticileri ve personellerimizin büyük bir kısmı, işe yürüyerek veya bisikletle gidecekler. Zaten Hareketlilik Haftasının amacı da motorsuz ulaşımı teşvik etmek, farkındalık oluşturmak. Okullarda bisiklet eğitimlerimiz olacak. Bunları bisiklet dernekleriyle birlikte yapıyoruz. Mersin ve Tarsus'ta bisiklet turlarımız olacak. Avrupa Hareketlilik Haftası'nı hep birlikte hareketli bir şekilde kutlayalım istiyoruz” dedi.

“Mersin'de 95 kilometre resmi bisiklet yolu bulunmakta”

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu da egzoz emisyonunu Mersin özelinde azaltmak adına, vatandaşlara bisiklet kullanımını ve yaya yollarını teşvik etmek amacıyla bir dizi etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Bisikletin önemini bilerek bu yönde projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Topçuoğlu, “Başkanımız Vahap Seçer, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren bu konuya çok önem verdi. İmar planlarında bisiklet yolları ve yaya yolları ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler süratle yapıldı. Biz de o yasal düzenlemelerden sonra, ilimize çok ciddi anlamda bisiklet ve yaya yolları kazandırdık. Şu an il merkezimizde, UKOME kararı alınan 95 kilometrelik resmi bisiklet yolumuz bulunmaktadır” ifadeleri kullandı.