Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir mazbatasını aldı

Mersin Barosu'nda hafta sonu gerçekleşen olağanüstü genel kurulda 796 oy alarak başkanlığına seçilen Gazi Özdemir, mazbatasını alarak göreve başladı.

Divan üyelerinin ve avukatların yoğun katılımıyla Mersin Adliyesi baro odasında gerçekleşen mazbata töreninde, Baro Başkanı Gazi Özdemir mazbatasını Divan Başkanı Sami Dündar'dan teslim aldı. Dündar konuşmasında, seçimlerin Mersin Barosu'na yakışır, demokratik bir şekilde yapıldığını söyledi.

Yeni seçilen yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegelerinin tanıtılmasının ardından mazbatasını alan Baro Başkanı Gazi Özdemir, "Bizler için görev emri niteliğinde olan bu seçim sonuçları ile almış olduğumuz onurlu görevin sorumluluklarının farkındayız ve ilk günden bu yana söylediğimiz gibi, baromuzu çoğunlukçu değil çoğulcu bir anlayışla hep birlikte yöneterek bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Bizler bu göreve, meslektaşlarımızın gün geçtikçe artmakta olan problemlerine çare bulmak için, toplumsal sorunların tamamıyla mücadele etmek için, insan haklarını, kadın haklarını, çocuk haklarını, hayvan haklarını, çevre haklarını daha yüksek sesle savunabilmek için geldik. Bunun için de zaman kaybetmeden hedeflerimizi gerçekleştirmek adına çalışmalarımıza başlayacak, 'Mersin'de Mersin Barosu var' dedirteceğiz" diye konuştu.