Mersin Barosu, 100. Yıl Tabiat Parkı'nın imara açılmasına itiraz etti

Yıl Tabiat Parkı ve deniz kaplumbağaları yumurtalama ve koruma alanının imara açılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen onaylanan 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planına itirazda bulunduklarını söyledi. Planın iptal edilmesini isteyen Yeşilboğaz, hukuksal mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Mersin'de bir süredir tartışma konusu olan merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesinde bulunan ve deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan 100. Yıl Tabiat Parkı'nın imara açılmasına Mersin Barosu da karşı çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen onaylanan 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planına itiraz ettiklerini belirten Yeşilboğaz, itiraz gerekçeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Akdeniz Olimpiyatları'nda caretta caretta logo olarak kullanılmıştı”

100. Yıl Parkı'nı çok önemsediklerini dile getiren Yeşilboğaz, caretta carettaların şu anda Türkiye'de 21 tane üreme alanı bulunduğunu, 100. Yıl Tabiat Parkı'nın da bunlardan biri olduğunu vurguladı. 100. Yıl Tabiat Parkı'nın, deniz kaplumbağalarının milyonlarca yıldır yumurtalarını bıraktıkları dünyanın ender kumsallarından birisi olduğuna dikkat çeken Yeşilboğaz, “Burası ayrıca endemik bitkilerin yetiştiği bir alandır. Dünyaya ev sahipliği yaptığımız Akdeniz Olimpiyatları'nda caretta caretta logo olarak kullanılmıştı. Şimdi ise caretta carettaların en büyük üreme alanlarından birisi yok edilmeye çalışılıyor. Burada bir tezatlık var. Hayvanların yaşam haklarına göstermelik değil, uygulamayla sahip çıkılmalıdır” dedi.

“Ekolojik dengeye verilecek zarar hesap edilmeli”

Mesire alanı olarak ihale edilen ve 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisine yer alan 100. Yıl Parkı için daha önce de itirazda bulunduklarını belirten Yeşilboğaz, “Kanunla belirlenen 65 metre sınırına duyarlılık gösterilmeyerek, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiştir. Bunlar tespit edilmeli ve hukuki süreç başlatılmalıdır, çünkü bu bölge caretta carettaların yaşam alanı. Plan hükümlerine de uyulmayıp, yaklaşık 100 bin metrekare büyüklüğünde tüm bölge piknik ve eğlence alanı olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemeyle 100. Yıl Tabiat Parkı'nın ve deniz kaplumbağaları yumurtlama ve koruma alanının tamamında yapılaşmanın önü açılmıştır. Kentimize ticaret, yatırım yapılmasına karşı değiliz. Ancak teknolojik gelişim, çağdaşlaşma ve yatırım, doğayı çok tahrip etmeden, canlıların yaşam alanlarını yok etmeden yapılmalıdır. Ekolojik dengeye ne kadar zarar verileceği hesap edilmelidir” diye konuştu.

“100. Yıl Tabiat Parkı'nın imara açılmasının önünü açan plan iptal edilmelidir”

Doğanın her yönüyle rant uğruna talan edildiğini dile getiren Yeşilboğaz, “Doğaya ve hayvanlara karşı hem vicdanen hem de hukuksal olarak insancıl bir tutum içerisinde olmak zorundayız. Son yıllarda ülkemizde deniz kaplumbağalarının nesli, insan eliyle yok edilmektedir. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne sahip çıkmak, doğanın, hayvanların yaşam haklarını güvence altına almak, yaşam alanlarına saygı duymak tüm insanlığın görevidir. Hayvanların da bir canlı olduğu ve onlarla birlikte yaşadığımız unutulmamalıdır. İnsan en büyük savaşını doğaya karşı veriyor. Hiç kimse hiçbir sebeple doğayı tahrip etmeyi, hayvanların yaşam hakkını yok etmeyi kendisinde bir hak olarak göremez. Doğayla savaş halindeyiz, kazanırsak kaybedeceğiz. 100. Yıl Tabiat Parkı'nın imara açılmasının önünü açan plan iptal edilmelidir. Mersin Barosu olarak, 100. Yıl Tabiat Parkı ile ilgili süreci yakından takip ederek, hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.