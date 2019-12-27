Mersin Barosu ağaçlandırma kampanyası başlattı

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman'ı ziyaret etti. Yeşilboğaz, eski Mezitli Mahallesi'nde ormanlık alandaki ağaç katliamının ardından ‘Gelin hep birlikte ağaçlandıralım' kampanyası başlattıklarını belirterek, bütün kesimleri kampanyaya destek vermeye davet etti.

Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Başkanı Sevim Küçük ve Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necmi Birim'in de eşlik ettiği ziyarette Yeşilboğaz, eski Mezitli Mahallesi'nde 76 dönümlük eski kızılçam ormanının bulunduğu bölgede yaklaşık bin 500'den fazla ağacın izinsiz kesilmesiyle ilgili süreç hakkında Müdür Akduman'dan bilgi aldı. Burada konuşan Yeşilboğaz, "Mezitli'deki ağaç katliamının hukuki süreci bir yana, bu işin birde yeniden ağaçlandırılması meselesi vardır. Burası ranta gitmeden tüm STK'lar ve vatandaşlarımızla gelin birlikte o bölgeyi yeniden ağaçlandıralım ve koruyalım. İşin uzmanları ile bir kampanya başlatalım. Bundan sonra bu tür katliamlarda, doğanın sahipsiz olmayacağını, kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını gösterelim" dedi.

Kampanya çağrılarını vatandaşların çok olumlu karşıladığını belirten Yeşilboğaz, "Birçok baromuz, sivil toplum örgütü, oda ve vatandaşlarımız bizlere, o bölgenin ağaçlandırılmasına destek vermek istediklerini iletti. Bu ve bunun gibi ağaç katliamı yapılan alanların, Mersin Barosu öncülüğünde, tüm STK, oda, kurum, kuruluş ve vatandaşların ortak girişimi ile yeniden ağaçlandırılmasını talep ediyoruz. Doğa katliamına karşı bu birliktelik, çevre duyarlılığının tüm kente ve ülkeye yayılması için çok önem arz etmektedir. Bu çağrımızın, doğamızı ve çevremizi hep birlikte korumak adına, bu tür olayların bundan sonra yaşanmaması için toplumsal tepkinin en yüksek mertebeden ve hep birlikte verilmesi anlamında örnek teşkil etmesini sağlamayı hedefledik. Bu sürecin sadece kamu eliyle yürütülmesi yeterli olmayacaktır. Toplumsal destek olmadıkça bu tür olaylar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yasal işlemlerinin devam ettiğinin bilgisini veren Müdür Akduman ise, "En hızlı şekilde bu alana yeniden ağaç dikimi yapılması için çalışmalarımıza başladık ancak, özellikle şimdi yoğun yağış nedeni ile ağaç dikimi mümkün değil. Yağışlar durur durmaz ağaç dikimini gerçekleştireceğiz. Mersin Barosu ile her daim iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.