Mersin Barosu AHİM'in çalışmalarına katıldı

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve diğer pilot baroların temsilcileri, Strasburg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AHİM) çalışmalarına katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın (TBB) ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan ‘Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında ilk çalışma ziyareti Strazbug'da geçekleşti. Barolara İnsan Hakları Merkezi'nin etkin bir şekilde faaliyet göstermesini hedefleyen proje kapsamında, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve diğer pilot baroların temsilcileri, Strasburg'da AHİM'in çalışmalarına katıldı.

Türkiye Barolar Birliği ve pilot baro temsilcilerinin, Agora binasındaki Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çalışma ziyaretine, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Ankara, Van ve Diyarbakır Barosu temsilcileri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi komisyon üyeleri ile katıldı.

Toplantıyı değerlendiren Yeşilboğaz, “Yirminci yüzyılın en önemli gelişmelerinden birisi, insan haklarının uluslararası düzeyde tanınması ve korunması için uluslararası düzeyde anlaşma ve sözleşmelerin imzalanarak, ülkelerin hukuk uygulamalarında insan hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik gerekli adımların atılması sağlanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, insan hakları normlarını en üst düzeyde koruyan uluslararası bir organdır. Ancak ülkemizde uluslararası hukukun ihlal edildiği görülmektedir. 2017 istatistiklerine bakıldığında, Türkiye'nin AİHM kararını uygulamadığı açık dosya sayısı 1446'dır. Ülkemizdeki insan hakları ihlallerinin önlenmesi için hukukçuların, siyasetçilerin ve bütün toplumun birlikte mücadele etmesi, birlikte hareket etmesi gerekmektedir” dedi.