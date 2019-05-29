Mersin Barosu avukatları, çocuklar için sahneye çıktı.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından gerçekleştirilen programla sahneye çıkan avukatlar, çocuklara istismardan korunma yollarını tiyatro oyunla anlattı.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve istismardan korunma yolları ile çocuk haklarının anlatıldığı, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Rejisörü Melih Öztürk'ün yazıp yönettiği, dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl'ın üstlendiği Sihirli Küre adlı çocuk oyunu, Mersin Barosu'na kayıtlı avukatlar tarafından Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Avukatlar, oyunu ilgiyle izleyen çocuklara karşılaşabilecekleri olumsuz olaylar karşısında ne yapacaklarını eğitici ve öğretici mesajlarla aktardı.

Çocukların istismardan korunma yönünde bilinçlenmeleri, toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması ve çocuklara hukuk kuralları ile tanınmış olan çocuk haklarının anlatılması amacıyla sahnelenen oyun, Mersin merkez ve ilçelerde ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf çocukları için sahnelenmeye devam edilecek.

Oyunu çocuklarla birlikte izleyen Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, her gün çocuk istismarı haberlerinin gündemde yer aldığını belirterek, “Toplum olarak cinsel istismara karşı durmak üzere mücadele etmek zorundayız. Meslektaşlarımızın sahnelediği tiyatro oyunu, çocuklarımıza cinsel istismardan korunma yollarını anlatmak, daha korunaklı hale gelmesi için baro olarak sunmuş olduğumuz etkinliklerden bir tanesi. Bu oyun daha önce de avukatlarımız tarafından sahnelendi. Oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, çocuk rolündeki avukatlarımıza karşılaştıkları kötü olaylara karşı doğru yönlendirme yapması, tiyatronun amacına ulaştığını göstermektedir. Yaptığımız bu hizmet, çocuk istismarının önlenmesinde bir adım olur. Ancak toplum olarak çocuk istismarına ve şiddete karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Yasalarımızı daha etkin kılmalıyız, daha etkin mücadele yöntemleri geliştirmek zorundayız. Mersin'de öğrencilerimize ve öğrencilerimize bu tiyatro oyununu sahnelemekten mutluyuz” dedi.