Mersin Barosu avukatlarından fotoğraf sergisi

Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulübü tarafından, Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında, ‘Söz Kadrajın' konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Sergide, fotoğraf sanatçısı avukatların günün anlam ve önemine ilişkin çekmiş olduğu, dünden bugüne avukatların adliye koridorlarında, ofislerinde, duruşma salonlarında, mesleki faaliyetlerini icra ederken harcadıkları çabalarını, özverilerini ve emeklerini anlatan fotoğraflar sergilendi.

Mersin Baro Odasında 30 fotoğrafın yer aldığı sergide, Mersin Barosu yönetim kurulu üyesi Mahçe İnanoğlu Deprem, Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Mustafa İsmet Ünal ile Arif Örslü, Derya Demir, Süleyman Zafer Saat, Işık Akan Kıral, Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulübü Eğitmeni ve fotoğraf sanatçısı Taylan Deprem'in fotoğrafları yer aldı.

Programda konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatların sıkıntılı bir süreçte görevlerini yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu süreçte bağımsız savunmayı savunmaya çalışıyoruz. İşimiz zor ama biz bu yola bilerek, inanarak çıktık. Dün vermiş olduğumuz mücadelemiz, bugün ve yarın da devam edecek. Bu mücadeleyi başarılı kılabilmemiz için mücadelede herkes nefer olmak zorunda. Yargı hepimizin yargısı, savunma hepimizin savunması. Biz toplumun sesiyiz. Eğer toplum çok zor şartlar altındaysa, bizler çok refah içinde olmayı bekleyemeyiz. Hukukun üstünlüğünü tesis etmek, demokrasi mücadelesini vermek bizim boynumuzun borcudur" dedi.

Avukatların en önemli görevlerinden bir tanesinin de topluma önderlik yapmak olduğunu ifade eden Yeşilboğaz, “Avukatlar toplumun entelektüel kesimi olabilmeli ve o sesi de duyurabilmelidir. Avukatlar sadece adaletin tesisi için mücadele etmez. Aynı zamanda sporla, fotoğrafçılıkla, tiyatroyla, müzikle, sanatın her yönüyle de uğraşır. Mücadele olmazsa olmazımız. Ama bunun yanında sosyalliği de cebimize koymalıyız. Sosyalliği avukatlıktan çıkarırsanız, avukatlar toplumdan soyutlanır. Avukatlık mesleği çok yönlüdür" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilboğaz, fotoğrafları sergilenen avukatlara ve Fotoğraf Sanatçısı Taylan Deprem'e teşekkür belgesi takdim etti ve serginin açılışını meslektaşlarıyla birlikte yaptı.