Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz'ın Ankara yürüyüşü başladı

Mersin Adalet Sarayı bahçesinden yürüyüşüne başlayan Yeşilboğaz'a, CHP Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ile Ali Mahir Başarır ile baroya bağlı bazı avukatlarda destek verdi. Yürüyüş öncesi konuşan Yeşilboğaz, değişikliğe karşı 80 baro alarak ilk eylemlerini bugün başlattıklarını söyledi. İlk eylemlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Anıtkabir'e yürümek olacağını kaydeden Yeşilboğaz, “19 Mayıs ve 1 Haziran'da toplandığımızda bir tek şey istedik. Bu tasarının geri çekilmesi gerekiyor. Bizim derdimiz seçim değil, geçim, adalet ve hukuk dedik. 1 Haziran'daki sonuç bildirgesinde açıkladığımız demokratik hak arama yollarını kullanmaya başlıyoruz. Sesimizin gerçekten duyulmasını istedik. Gelin Yargıyı, savunmayla birlikte güçlendirelim. Bugün 80 baro başkanı aynı anda kendi illerinden yürüyüş başlatıyor. Günlük 10-20 kilometre arasında yürüyüşler yapacağız. Pazar günü Ankara'da buluşacağız. Umarım bu kez sesimizi herkes duyar” dedi.

Konuşmaların ardında Yeşilboğaz, avukatların alkışlarıyla yürüyüşüne başladı.