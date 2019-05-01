Mersin Barosu Basketbol Takımı, Türkiye ikinciliği kupasını törenle aldı

Geleneksel Atatürk Kupası Turnuvası'nda kazandığı Türkiye ikinciliği kupasını, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın elinden aldı.

Mersin Barosu Basketbol Takımı, Antalya Barosu'nca 20-24 Nisan 2019 tarihleri arasında bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Barolar Arası Geleneksel Atatürk Kupası Turnuvası'nda, zorlu rakiplerini yenerek Türkiye ikincisi oldu. Baro Başkanı Yeşilboğaz, takıma kupasını düzenlenen törenle verdi. Mersin Barosu Yönetim Kurulu ve avukatların katılımıyla Mersin Baro Odası'nda düzenlenen törende konuşan Yeşilboğaz, “Turnuvada basketbol takımımız Türkiye ikincisi, futbol takımımız bronz grupta beşinci, bayan ve erkek voleybol takımımız dördüncü olmuştur. Satrançta takım halinde ve ferdi olarak iştirak etmiş olduğumuz yarışmada; Mersin Barosu'nu takım olarak temsil eden Av. Yunus Deryalar ve Av. Fatih Almaz ikinci, bireysel olarak temsil eden Av. Serkan Sahil ikinci olmuştur. Öncelikle turnuvaya katılım gösteren tüm meslektaşımı kutluyorum. Mersin Barosu, başarısını her alanda göstermektedir. Turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamlayan basketbol takımımız, baromuzu gururlandırmıştır. Baromuzu her alanda olduğu gibi sportif faaliyetler açısından en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Baromuza kupa sevinci yaşatan basketbol takım kaptanı Av. Rauf Sina Aycan'a ve takım oyuncularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Mersin Barosu Basketbol Takım Kaptanı Av. Aycan ise “Hedefimiz büyük. Büyükşehirlerin hegemonyasını yıkıp baromuza bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşatmak için mücadele edeceğiz. Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz'a, yönetim kuruluna, terlerinin son damlasına kadar mücadele eden takım arkadaşlarıma ve bizlere inanıp destek olanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra Barosu Başkanı Yeşilboğaz, avukatlardan oluşan basketbol takımına kupasını takdim etti.