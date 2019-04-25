'sü düzenlenen barolar arası Atatürk Kupası Turnuvası'nda, Mersin Barosu Basketbol Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Antalya'da gerçekleşen turnuvada, zorlu rakiplerini yenerek finale yükselen Mersin Barosu Basketbol Takımı, final maçında zorlu rakibi İstanbul Barosu Basketbol Takımına kaybederek Türkiye ikincisi olma başarısını gösterdi.

Mersin Barosu Basketbol Takımının Türkiye ikinciliğine uzanan gurur tablosundan çok mutlu olduklarını söyleyen Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Başarılarına bir yenisini daha ekleyen basketbol takımımızın bu başarısı göğsümüzü kabartmıştır. Baromuza, Türkiye ikinciliğini kazandıran takım kaptanı Rauf Sina Aycan'ı ve takım oyuncusu meslektaşlarımızı tek tek tebrik ediyor, bize alıştırmış olduğunuz zaferlerin devamını bekliyoruz” dedi.

Mersin Barosu Basketbol Takım Kaptanı Rauf Sina Aycan ise finaldeki rakipleri İstanbul Barosu Basketbol Takımını tebrik ederek, "Finali kaybettiğimiz için üzgünüz ancak bize güvenenleri mahcup etmeyip kupayla dönme sözümüzü tuttuğumuz için de mutluyuz. Baromuzu sportif faaliyetler açısından en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu başarımız ne ilk ne de son. Sıradaki hedefimiz, büyükşehirlerin hegemonyasını yıkarak şampiyon olmaya geldi. Terlerinin son damlasına kadar mücadele eden takım arkadaşlarıma ve bizlere inanıp destek olanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.