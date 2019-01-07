Mersin Barosu Basketbol Takımında kupa sevinci

59 mağlup ederek, turnuvayı 3'üncülük ile tamamladı ve kupa sevinci yaşadı.

Basketbol, voleybol ve futbol dallarında 13 barodan 35 takım ve yaklaşık 250 avukat sporcunun mücadele ettiği ‘5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları' müsabakasında, Mersin Barosu Basketbol Takımı bir başarıya imza attı. Adana Mektebim Çukurova Bilfen Kampüsü'nde oynanan son maçta rakibi İzmir Barosu'na karşı iyi bir performans göstererek sahadan 66-59'luk skorla ayrılan Mersin Barosu takımı, turnuvayı 3'üncülükle tamamladı.

Mersin Barosu Erkek Voleybol Takımı ise Adana Nihat Geven Spor Salonu'nda rakibi Ankara Barosu'nu 3-2 yenerek, turnuvayı dördüncü olarak tamamladı. Kadın voleybol takımı da Adana Serinevler Spor Salonu'nda rakibi Maraş Barosu'nu 3-0 yenerek 4'üncü oldu.

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, sahada üstün performans göstererek, baroya kupa çifte sevinci yaşatan basketbol takım oyuncularını kutlayarak, “Her maçta baromuzu başarılı bir şekilde temsil ederek yüzümüzü güldüren takım oyuncularımız, baromuza bir kupa daha kazandırmıştır. Basketbol takımımız, 5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları'nda da üstün performans sergileyip baromuzu en iyi şekilde temsil ederek, baromuza kupa sevinci yaşatmıştır. Kendilerini tek tek kutluyor, baromuza nice kupalar kazandırmalarını temenni ediyorum” dedi.