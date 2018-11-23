Mersin Barosu ile Çağ Üniversitesi yeni projelerde buluşuyor

Çağ Üniversitesi Rektörü Ünal Ay ve Hukuk Fakültesi Dekanı Yücel Ertekin, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret ederek, yeni projelerin el birliği ile hayata geçirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, Çağ Üniversitesi ile ortak çalışmalar içerisinde olmayı önemsediklerini belirterek, "Sosyal, hukuki, bilimsel, eğitim faaliyetleri, projeler, etkinlikler konusunda çalışmalar, ayrıca toplumu koruyucu, önleyici, geliştirici ve destekleyici panel, konferans, sempozyum, çalıştay ve söyleşiler düzenlemek için fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

İlerleyen dönemde hayata geçirecekleri yeni projelerin temellerini attıklarını söyleyen Ünal Ay ve Yücel Ertekin ise gerek toplumsal sorunlara yönelik farkındalık çalışmalarında, gerekse Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkı sunmak amacıyla Mersin Barosu ile birlikte çalışmaya devam etmekten mutluluk duyacaklarını belirttiler.