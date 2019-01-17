Mersin Barosu ile Medical Park Mersin Hastanesi arasında protokol imzalandı

Mersin Barosu ile Özel VM Medical Park Mersin Hastanesi arasında ‘Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi' yenilendi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, hastanenin Genel Müdürü İlker Yılmaz ve Kurumsal Pazarlama Müdür Yardımcısı Serpil Tatar'ı makamında ağırladı. Ziyaret kapsamında Mersin Barosu avukatlarına, birinci derece yakınlarına ve stajyer avukatlara indirimli sağlık hizmeti desteği vermek amacıyla hastaneyle ‘Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi' yenilendi.

Baro Başkanı Yeşilboğaz, Mersin Barosu, Türkiye Barolar Birliği ve hastanenin yaptığı ortak anlaşma kapsamında, avukatlar ile birinci derece yakınları ve stajyer avukatların Türkiye'nin her yerindeki Medical Park Hastanesi'nin indirimli sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerini söyledi.

Genel Müdür Yılmaz ise Mersin Barosu üyelerine yönelik avantajlı sağlık hizmeti protokolü imzalamış olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, kentin önde gelen kurumlarıyla birlikte Mersin için ellerinden gelen katkıyı vermeye her zaman hazır olduklarını belirtti.