Mersin Barosu 'İnsan Hakları Standı' açtı

Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi, '10-17 Aralık Dünya İnsan Hakları Haftası' etkinlikleri kapsamında, toplumda insan hakları bilincinin oluşması amacıyla stant açarak vatandaşlara broşür dağıttı.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, İnsan Hakları Merkezi Başkanı Hasan Keleşoğlu ve Başkan Yardımcısı Ezgi Özkan ile merkez üyesi avukatlar, Hastane Caddesi üzerinde bulunan Gökdelen İş Merkezi önünde açılan stantta, insan haklarının neler olduğunun anlatıldığı broşürleri vatandaşlara vererek bilgilendirdi.

"Haklarını bilmeyen insanlar ezilmeye mahkumdur"

Vatandaşların ilgi gösterdiği insan hakları standının önemli bir toplumsal sorumluluğu yerine getirdiğini söyleyen Yeşilboğaz, “Haklarını bilmeyen insanlar her daim ezilmeye mahkumdur. Sadece İnsan Hakları Günü'nde değil, her daim gücümüz yettiğince kadınlarımıza, çocuklarımıza, insanlarımıza ulaşarak, haklarının neler olduğu konusunda onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İnsan hakkı ihlallerini en aza indirmede bilinçlenme önemli bir konudur. Bu konuda Mersin Barosu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan Hakları Merkezimizde emek veren meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.