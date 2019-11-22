Mersin Barosu kadın cinayeti davasına müdahil oldu

Mersin Barosu savunma grubu avukatları ve Kadın Hakları Merkezi, Mersin'de 28 Kasım 2018 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vahşice katledilen Cemile Ertürkoğlu davasına müdahil olarak katıldı.

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, savunma grubu avukatları Sabahat Gençtarih, Çiğdem Altuntaş Bayhan, Serap Angay, Zelal Akgül ile diğer avukatlar, Gaziantep ve Adana Barosu avukatları, Günebakan Kadın Derneği ve Mersin Kadın Platformu temsilcileri ile birlikte, Cemile Ertükoğlu'nu tasarlayarak canavarca hislerle katleden boşanma aşamasındaki eşi Mustafa Ertürkoğlu'nun Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya katıldı.

Mersin Barosu, Kadın Hakları Merkezi ve Günebakan Kadın Derneğinin davaya müdahil olarak katılma talepleri mahkemece kabul edildi. Kan donduran açıklamalarda bulunan sanık Mustafa Ertürkoğlu savunmasında, haksız tahrik altında bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner açıklamasında, “Sanık yine takım elbise giymek ve eşinin kendisini aldattığı yönündeki klasik savunmasında, kendi içinde çelişen beyanlarla bulunmuştur. Cinayetin işleniş şekline baktığımızda, sanığın bu eylemi öncesinde tasarlamış olması, nasıl hareket edeceğini programlaması, haksız tahrik indirimlerinin hiçbir biçimde uygulamada yer olmadığını göstermektedir. Bizler sürekli artan kadın cinayetlerinin son bulması için mahkemeleri, sanığın haksız tahrik uygulamasına yönelik beyanlarını dikkate almamalarını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılması suretiyle, adaletin tecelli etmesi için mücadele ediyoruz” dedi.

Yaklaşık 7 saat süren celsenin ardından tanıkları ve savunmaları dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 6 Aralık'a ertelerken, Mustafa Ertürkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.