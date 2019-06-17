Mersin Barosu, Kurgusal Duruşma Yarışması bölge elemelerinde 2. oldu

'sı düzenlenen 2019 yılı Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'na katılan Mersin Barosu, yarışmanın ilk aşaması olan bölge elemelerinde finale kalarak Akdeniz Bölge ikincisi oldu.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 54 barodan stajyer avukatların yarıştığı, 2019 yılı Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın ilk aşaması olan bölge elemeleri, Ankara'da 8 ayrı mekanda eş zamanlı gerçekleştirildi. Akdeniz Bölgesi'nde Mersin, Osmaniye, Adana, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş ve Antalya Baroları'nın yarıştığı elemelerde, Mersin Barosu'nu temsil eden stajyer avukatlar Mehmet Bay, Mehmet Babaoğlu, Burcu Bozkurt, Cansu Menteşe ve Tolga Ünlü finale kalarak Aldeniz Bölge ikincisi oldu. Yarışmayı Mersin Barosu Genel Sekreteri Adnan Günbay ve takım çalıştırıcısı Sahra Düzgün Tucel izleyerek, meslektaşlarına destek verdi. Mersin Barosu'nu başarılı bir şekilde temsil eden stajyer avukatları tebrik eden Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Yarışma, yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatı, diğer kurucu unsurlar karar ve sav temsilcileri olan hakim ve savcı ile birlikte, hukuka ve etik kurallara uygun olarak gerçekleştirecekleri, yargılama faaliyetine hazırlamayı ve mesleki dayanışmanın temellerini atmayı amaçlıyor. Yargının kalitesini yükseltmek için, yargının üç sacayağı olan avukatların, hâkimlerin ve savcıların iyi eğitimli ve donanımlı olmaları gerekmektedir. İyi bir avukat olmanın yolu, kaliteli bir staj eğitimden geçmektedir. Bu nedenle, gençlerimizin avukatlık mesleğine hazırlanmasında büyük faydası olan bu yarışmayı çok önemsiyoruz. Bu tür yarışmalar hukuk fakülteleri bünyesinde de sık sık yapılmalıdır. Çünkü pratik uygulamalar, mesleki gelişimde çıtayı daha da yükseltecektir. Bu yarışmanın kaybedeni yoktur, çünkü kurgusal duruşma yarışması eğitimin bir parçasıdır. Mersin Barosu'nu başarılı bir şekilde temsil eden stajyer avukatlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

İki gün süren bölge elemelerinde birinciliği alan barolar, 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek final karşılaşmalarında yarışacak.