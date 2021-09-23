Mersin Barosu, kuş pazarındaki hak ihlalleri için harekete geçti

Komisyon, pazarın kapatılması için idari adımlar atacaklarını bildirdi.

Hayvan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Mersin Kuş Pazarındaki canlara eziyet edilmesine müsaade ettirilmeyeceği belirtilerek, "İlimizde, Mersin Kuş Pazarı ile ilgili olarak kamuoyuna bir takım görüntüler yansımış olup, ilgili görüntüler gerek Mersin Barosu gerekse Hayvan Hakları Komisyonu tarafından endişe verici bulunmuştur. Söz konusu kuş pazarında, hayvanların sıkışık ve üst üste bir şekilde kafeslere ya da karton kutulara tam anlamıyla 'istiflendiği', kimi hayvanların ayaklarından yahut kanatlarından sabit yerlere bağlandığı görülmüştür. Anlaşılmaktadır ki, Mersin Kuş Pazarı bir hayvan hakları ihlali merkezi haline gelmiştir. Buradaki canlara bu şekilde eziyet edilmesine müsaade edilmemesi gerekmektedir. Diğer yandan, bilimsel çalışmaların ekseriyeti göstermektedir ki, canlı hayvan pazarları Covid-19 gibi birçok virüsün ana çıkış noktasıdır. Zira hayvanlarda bulunan virüslerin mutasyon geçirerek insanlara bulaştıkları ve birçok kez salgına sebep oldukları bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda Mersin Kuş Pazarı toplum sağlığını da tehdit etmektedir. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, mevcut kuş pazarının, birincil olarak hayvan haklarını ihlal, ikincil olarak ise toplum sağlığını tehdit etmesi sebepleriyle göreve çağırıyor, Mersin Kuş Pazarının kapatılması hususunda gerekli idari adımları atacağımızın bilgisini kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.