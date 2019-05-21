Mersin Barosu, minibüste kadına şiddetin peşini bırakmayacak

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin'de bir yolcu minibüsünde bir şahsın, eşi olduğunu öne sürdüğü kadını defalarca yumruklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Yeşilboğaz, “İlgili kişinin en ağır şekilde cezayı alması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Mersin'de bir şahsın, yolcu minibüsünde eşi olduğunu öne sürdüğü bir kadını defalarca yumruklaması Türkiye gündemine otururken, bir kadın yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlar sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın, eşi olduğunu belirttiği kadını, yolculara aldırmadan minibüsün kapısında peş peşe yumruklaması, tokat atması ve küfürler yağdırması büyük tepki çekerken, olaya Mersin Barosu el attı.

“Derhal yetkililerin bu olaya el atması gerekiyor. Biz de takipçisi olacağız”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına şiddetin önlenebilmesi için bu tür olayların Kabahatler Kanunu'na göre geçiştirilebilecek bir suç olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. “Hiçbir şekilde toplumsal şiddeti önleyemediğimiz gibi kadına, çocuğa şiddeti de önleyemiyoruz” diyen Yeşilboğaz, bunlardan en canlı örneği dün haberlere düşen ve sosyal medyada çokça paylaşılan, eşi olduğu söylenen bir erkek tarafından minibüste kadına uygulanan şiddeti gördüklerini söyledi. Minibüsteki şiddete hiç kimsenin müdahale etmediğine işaret eden Yeşilboğaz, “Toplumsal olarak duyarlılığımızı da müdahale etmeyi de empati kurmayı da yitirmişiz. Kadına ve çocuğumuza şiddeti bir hak olarak görüyoruz. Kadın bizim malımız değildir. Derhal yetkililerin bu olaya el atması gerekiyor. Biz de Mersin Barosu gerek İnsan Hakları Merkezi gerek Kadın Hakları Merkezi olarak bu olayın takipçisi olacağız. İlgili kişinin en ağır şekilde cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Bu, Kabahatler Kanunu'na göre geçiştirilebilecek bir suç değildir. İnsanlığa karşı işlenen suç şeklinde nitelendirilerek, ona göre cezalandırılması gerekiyor” diye konuştu.

Hiçbir insanın şiddeti hak etmediğinin altını çizen Yeşilboğaz, “Kendimizi ifade etmeyi bilmiyoruz. İnsanlar arasındaki diyaloğu yitirdik. Bir an önce bunun için toplumsal reaksiyona mı girmemiz gerekiyor, toplum merkezleri mi açmamız gerekiyor? Bize göre, öncelikle eğitim ve rehabilite merkezleri ve cezalandırmaların niteliğinin acil değiştirilmesi gerekiyor. Bu konuda biz Mersin Barosu olarak gerekli girişimleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Olaya müdahil olacağız”

Şüphelinin kimliği konusunda bir soru üzerine Yeşilboğaz, şu anda Kadın Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Merkezi'nin bunu araştırdığını dile getirdi. Gerekli bilgiler geldiğinde açıklama yapacaklarını belirten Yeşilboğaz, şunları söyledi:

“Olaya müdahil olacağız. Umarım ilgili kişi de bunu aile arasında bir şiddet olarak görmez, insana, kadına karşı bir şiddet olarak görür ve olayın takipçisi olur, biz de onunla beraber hukuksal mücadeleyi sürdürebiliriz.”

İnsana, canlıya şiddeti ortadan kaldırmak, en aza indirmek gerektiğini vurgulayan Yeşilboğaz, “Toplumda ciddi trajik olaylar yaşanmaktadır. Bir an önce bunun artık bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu toplumsal şiddetin önüne hep birlikte nasıl geçebiliriz? Amasız, fakatsız oturup bunun çözüm yollarını aramamız gerekiyor. Bizim şu anda en birincil görevimiz budur; toplumsal şiddeti önlemek” dedi.